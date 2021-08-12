Уроки Израиля для Украины: Финансирование науки

Ванесса Бранчи/scientificamerican

Израильская инновационная деятельность – одна из лучших в мире, благодаря успешной модели финансирования науки. Как она работает?

Об этом пишет Telegram-канал "Ціна держави".

Разумная государственная политика сделала Израиль страной достаточно успешной во многих отраслях. Тем не менее есть сферы, в которых Израиль уверенно лидирует в мировых рейтингах. Одна из них – инновационная деятельность. Большую роль здесь сыграла израильская модель финансирования науки, которая сформировалась в середине 1980-х годов. В целом, на исследование тратится 4,1% ВВП, или $9,5 млрд (2011 год). Уникально, что только десятая часть затрат (11,1%, или 0,5% ВВП, или $1,1 млрд) – из государственной казны (это примерно в три раза меньше, чем в среднем в развитых странах). Остальные средства поступают от бизнеса (39,3%), из-за рубежа (45,6%), от университетов (2,2%) и от частных неприбыльных учреждений.

Государство проводит границу между исследованиями в бизнес-секторе и академическими исследованиями. Первыми занимается Офис главного ученого Министерства экономики. В основном Офис предоставляет гранты частным компаниям на проведение исследований. Гранты могут составлять от 20 до 50% стоимости проведения исследований.

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В год финансируется около 1000 проектов, реализуемых около 600 компаниями. Если проект оказывается успешным, компания должна платить государству роялти в размере 3-3,5% выручки от продажи продукта (общая сумма роялти не должна превысить сумму гранта, деньги используются на предоставление иных грантов). Офис также финансирует бизнесинкубаторы, стартапы, научную кооперацию и тому подобное.

За академические исследования отвечает Комитет планирования и бюджетирования совета высшего образования. Комитет финансирует университеты (их в Израиле семь, и в них сосредоточены научные исследования) и предлагает бюджет Научного фонда Израиля. Фонд предоставляет гранты индивидуальным исследователям, университетам, исследовательским центрам.

Ежегодно предоставляется около 1500 грантов, которые были предварительно тщательно отобраны израильскими и зарубежными экспертами. Фонд был создан и увеличен по инициативе Академии естественных и гуманитарных наук Израиля. Сама Академия – небольшой орган (100 самых уважаемых израильских ученых и административный персонал) со скромным бюджетом в несколько миллионов долларов в год, главными функциями которого являются консультировать правительство по вопросам науки и развивать международные связи.