Украинская армия при Зеленском слабее, чем в 2013 году. Вы до чего страну довели?

Вооруженные силы Украины Ветераны.UA

Зеленский в последние недели все чаще использует милитаристскую риторику в своих выступлениях. По его словам, украинская армия – лучшая в мире, и готова дать отпор всем врагам. Вторит ему и Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный, который назвал ВСУ одной из ведущих армий мира. Возможно, нашим властям очень уж льстит, что издание Global Firepower поставило украинскую армию на 25 место в своем рейтинге за 2021 год. И на этом фоне Зеленский возомнил себя Наполеоном.

Но поспешим разочаровать Владимира Александровича – согласно этому рейтингу, которым так хвастается власть, ВСУ в 2011-2014 гг. располагались на 21 месте в мире. То есть, многомиллиардные вливания не только не помогли, но и сделали нашу армию слабее. Настолько, что мы вынуждены выпрашивать у западных кураторов хоть какие-то вооружения, ибо свои за эти годы мы удачно распродали.

Для определения рейтинга PowerIndex используют 50 факторов, которые основываются на военной мощи, финансах и материально-технических возможностях. Поэтому этот рейтинг можно назвать одним из наиболее объективных в своем роде. И он показывает, что место нашей армии как раз между такими "мощными" странами как Таиланд и Вьетнам.

из открытых источников

Как же так, воскликнут зелеботы, ведь Украина столько вливает в ВСУ? А все просто – далеко не все деньги доходят до армии, оседая в карманах коррумпированных чиновников.

Главная проблема ВСУ - острая нехватка личного состава. Во всех подразделениях не хватает от 40 до 70% от штатного расписания. Бойцы не хотят переподписывать контракты. Причина и в финансах, и в отношении офицеров к солдатам. Как писала "Страна", мотивация у большинства контрактников "ниже плинтуса" и о каком-либо патриотизме и желании воевать не идет и речи. Случись сейчас настоящая маневренная война, к которой якобы готов Зеленский, и украинская армия снова окажется в той же ситуации, что и в 2014 году, когда необстрелянные офицеры не знали, что делать, а рядовые не горели желанием воевать. Так ситуацию описывают сами офицеры и солдаты ВСУ.

При чем, ситуация начала усугубляться в последние пару лет. Вот результат непрофессиональной политики Зеленского и его гастролеров в руководстве ВСУ.

На следующий год Зеленский обещает потратить на оборону более 320 миллиардов гривен, что в пересчете составит около 12 миллиардов долларов. Вопрос – где он собирается взять эти деньги, если более половины госбюджета – это долги? Все понимают, что это нереалистичные цифры. Верховный главнокомандующий просто врет и армии, и всем украинцам. Врет, пытаясь скрыть разруху.

Зеленский окончательно довел страну до ручки и разрушил все, что начал крушить его предшественник. Мы сейчас в более худшем положении, чем до конфликта на Донбассе. И с этим ворохом проблем Зеленский еще и вызов Путину бросает. Как бы это не вылезло всем нам боком. А с такой властью это вполне возможно.

Владимир Шамин