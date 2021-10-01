Украине надо "послать подальше" нефтегазовую мафию и соглашаться на формулу "прямые поставки газа из РФ + скидка 25 %"

из открытых источников

Цены на газ растут. 1199 на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 1 октября. Что делать?

В последнее время, тема стоимости голубого топлива стала чрезвычайно актуальной. На европейской бирже цены на него взлетели до рекордных 1200 долларов за тысячу кубометров. Государства ЕС стремятся обезопасить свою промышленность и потребителей от последствий активности биржевых спекулянтов, заключая долгосрочные контракты с "Газпромом" на выгодных условиях (цена газа по ним существенно ниже биржевой). Яркий пример - недавний контракт, заключённый Венгрией.

В то же время, в Украине продолжает действовать закон, обязывающий приравнять цену на газ для промышленности и для потребителей к биржевой + стоимость доставки от биржи (а ведь на самом деле газ закупается у РФ и ни на какую биржу не идёт). То, что пока власти пытаются "гасить" повышение цен для потребителей за счёт бюджета (который формируется тоже из наших налогов) - не решение проблемы, а лишь её откладывание в долгий ящик.

Так что же делать? На мой взгляд, ответ очевиден - возвращаться к практике заключения долгосрочных контрактов с "Газпромом", полностью отказавшись от грабительской формулы "Дюссельдорф +". Эту формулу, кстати, ещё несколько лет назад критиковал Виктор Медведчук, предупреждая, что это чистое мошенничество. Предложенная им альтернатива – прямые поставки + 25% скидка на газ, закупаемый у "Газпрома" + долгосрочный контракт – выглядит вполне разумно.

Во всяком случае, в отличие от биржевого (то есть, спекулятивного) ценообразования, "формула Медведчука" позволила бы украинским промышленным предприятиям планировать своё развитие на годы вперёд, а не зависеть от прихотей газовых спекулянтов. А украинцам – планировать свою жизнь, не боясь, что придется выгребать последнее из карманов, когда придет квитанция за отопление. И Украина тоже может добиться для себя таких же преимуществ, как и Венгрия, если пошлет подальше нефтегазовую мафию и согласится на формулу "прямые поставки + скидка 25 %".

Даниил Богатырев, эксперт-международник