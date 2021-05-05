Украинцы уже поняли, что Зеленский провалил вакцинацию от коронавируса, отказавшись от плана Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский УП

Свежий соцопрос показал, что украинцы уверены, Зеленский провалил вакцинацию от коронавируса в Украине, отказавшись от производства в Харькове российской вакцины "Спутник V". Так думают два из трех опрошенных украинцев.

112ua.tv

Просто напомню, что если бы власть приняла план главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, то уже в апреле - начале мая в Украине было бы массовое производство своей вакцины "Спутник V", у нас был бы полный контроль над технологическим процессом, составом и всем, что еще можно было бы контролировать. И в мае в стране уже проходила бы массовая вакцинация, не было бы локдауна, а была бы работающая экономика, а не умирающие люди.

А между тем Европа уже покупает "Спутник V". Венгрия, Словакия, Австрия и Чехия уже это делают. Франция, Италия и Германия готовятся. Речь идет о ведущих государствах Европы. И речь идет о лучшей в мире вакцине, которая держит иммунитет чуть ли не пожизненно, а тот же Pfizer – до шести месяцев.

Но нет, Зеленский слушает своих кураторов, которые велят ему покупать фуфломицин, лишь бы не российскую вакцину. Вместо дешевого и эффективного "Спутника V" власть везет в Украину дорогие и неэффективные китайский CoronaVac и индийскую Covishield, которая даже сменила название из-за массовых смертей от тромбозов и отказов от вакцинации в европейских странах.

Радует то, что украинцы быстро поняли, чем на самом деле занимается власть. Зеленский дорого заплатит за то, что обманывал украинцев, обрекая их на смерть.

Игорь Вальский