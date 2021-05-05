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Украинцы уже поняли, что Зеленский провалил вакцинацию от коронавируса, отказавшись от плана Медведчука

Игорь Вальский
Игорь Вальский

Политолог

Президент Украины Владимир Зеленский

 УП

Свежий соцопрос показал, что украинцы уверены, Зеленский провалил вакцинацию от коронавируса в Украине, отказавшись от производства в Харькове российской вакцины "Спутник V". Так думают два из трех опрошенных украинцев.

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Просто напомню, что если бы власть приняла план главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, то уже в апреле - начале мая в Украине было бы массовое производство своей вакцины "Спутник V", у нас был бы полный контроль над технологическим процессом, составом и всем, что еще можно было бы контролировать. И в мае в стране уже проходила бы массовая вакцинация, не было бы локдауна, а была бы работающая экономика, а не умирающие люди.

А между тем Европа уже покупает "Спутник V". Венгрия, Словакия, Австрия и Чехия уже это делают. Франция, Италия и Германия готовятся. Речь идет о ведущих государствах Европы. И речь идет о лучшей в мире вакцине, которая держит иммунитет чуть ли не пожизненно, а тот же Pfizer – до шести месяцев.

Но нет, Зеленский слушает своих кураторов, которые велят ему покупать фуфломицин, лишь бы не российскую вакцину. Вместо дешевого и эффективного "Спутника V" власть везет в Украину дорогие и неэффективные китайский CoronaVac и индийскую Covishield, которая даже сменила название из-за массовых смертей от тромбозов и отказов от вакцинации в европейских странах.

Радует то, что украинцы быстро поняли, чем на самом деле занимается власть. Зеленский дорого заплатит за то, что обманывал украинцев, обрекая их на смерть.

Игорь Вальский

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