Украинцы начинают "прозревать", понимая, что страну спасет Медведчук, а Зеленский – окончательно угробит

Несмотря на громкие провалы как во внешней, внутренней и имиджевой политике президент Украины Владимир Зеленский продолжает заливать в глаза народу субстанцию с громким названием "реформы". Однако количество тех, кто был уверен, что это "божья роса", снижается колоссальными темпами. Это неудивительно, потому, что "Большую стройку" на хлеб не намажешь, а от мантры "свободная продажа земли" теплее в квартире не станет. Поэтому народ начинает прозревать и понимать, что лидер оппозиции Виктор Медведчук, критикуя действия власти и предлагая взамен свой путь спасения страны, был прав.

И если раньше об этом открыто писали иностранные СМИ, в том числе уровня Форбс, говорили евродепутаты, то сейчас все больше простых украинцев не стесняясь, пишут, что да, мы поверили в Зеленского, но ошиблись. А Медведчук был прав, изначально предостерегая Зеленского и его "кнопочек" от фатальных шагов. Когда же они были совершены, лидер оппозиции решил взять ответственность за свой же народ, успешно решив ряд вопросов, начиная от получения антиковидной вакцины, заканчивая обменом пленными и хорошей скидкой на газ для Украины.

Наши сограждане признают, что Медведчук становится прямым оппонентом Зеленскому. Так, телеграм-канал " Искра " опубликовал комментарий из Сети об этом.

"Все же Медведчук – очень сильный оппонент для Зеленского. Жертву не изображает, в суде демонстрирует компетентность и профессионализм. В бега не собирается и будет драться до конца", – говорится в сообщении. А сам канал комментирует это так: "Народ начинает понимать, что Медведчук становится прямым оппонентом Зеленскому. И главное, у него есть что предложить украинскому народу. Чего не скажешь о Зеленском".

И ведь правда. Что может предложить Зеленский в пику Медведчуку? Эфемерные обещания вступления страны в Евросоюз? Что надо в очередной раз чуть-чуть туже затянуть пояса, поскольку зеленая мечта уже забрезжила на горизонте? Не смешите. Президенту абсолютно нечего предложить своим же людям, в отличие от лидера оппозиции. Понимая, что Медведчук становится в глазах народа именно тем главой государства, в которого они поверили два года назад: честного, искреннего, готового сделать все для процветания своей нации, Зеленский страшно испугался. Однако вместо того, чтобы поступить мудро, взяв лучшие идеи Медведчука и воплотить их в жизнь, он решил избавиться от лидера оппозиции, посадив его за решетку.

У меня, честно говоря, закрадывается подозрение, что лоб у Зеленского чугунный. Иначе как объяснить тот веселый бег по граблям, который он демонстрирует, делая все более и более фатальные ошибки? Ввел санкции против Медведчука в надежде, что тот, испугавшись, уедет из страны – жестоко обманулся. Завел уголовные дела против лидера оппозиции, в надежде на бесплатный концерт в виде сердечных приступов, капельниц и больниц – и тут промахнулся. Медведчук, вместо показательных выступлений с клетчатым одеялом, продемонстрировал недюжинную силу духа, с блеском громя все так называемые доказательства, состряпанные "специалистами" из прокуратуры. И если не украинский, то европейский суд по правам человека докажет, что Медведчук – абсолютно невиновен.

В этой всей истории мне Зеленского даже жаль. По той простой причине, что он своими же руками делает все для того, чтобы вылететь из президентского кресла в кратчайшие сроки. Придать ему ускорение сможет наш разочарованный народ. И тогда Медведчук наконец-то займет место у руля нашей страны, которое уже давно его по праву.

Игорь Вальский