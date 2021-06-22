Украина не войдет в Европу, пока не очистится от нацизма. Об этом говорят уже даже в Сенате Франции

Сенаторы Франции недовольны разгулом национализма в Украине livejournal.com

Вчера все, кто рьяно болел за нашу сборную на Евро, могли пропустить очень важную новость, которую народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович привез из Франции. 21 июня во французском сенате проходили слушания, на которых рассматривали вопрос деятельности неонацистских организаций на территории Украины.

Так вот французские сенаторы были шокированы разгулом нацизма в современной Украине. Они "с квадратными глазами" проводили параллели между событиями, которые происходили 80 лет назад и происходят в Украине сегодня. Сенаторы твердо настаивали на том, что нацизм опасен и чтобы его побороть мировому сообществу "нужно находиться в постоянной коммуникации".

Показательно для нас, что французы четко дали понять, что страна, в которой процветает нацизм – НЕ МОЖЕТ войти в состав Европы.

"Сейчас Украина будто в прихожей Европы. Многие страны хотят, чтобы Украина вошла в Европу. Но мы не можем пустить страну, в которой ковид… Фашизм - это ковид. Ненависть - это эпидемия. Поэтому мы не можем. Нужно об этом говорить. Нужно вас "очистить", чтобы иметь возможность бороться против ненависти, и уже после этого вы станете европейцами", - заявили во французском сенате.

Да и вообще очень прискорбно читать и слушать, что в мире говорят об Украине. Как с ног до головы при Зеленском Украину поливают нечистотами. А Васька (читать – Зеленский) слушает, да ест.

Если забить в Google сочетания вроде "Украина-политика-Зеленский", то видно десятки тысяч публикаций, в которых мировые СМИ пишут о гонениях на журналистов в Украине, "удушение" оппозиции. Да и просто за голову хватаются от происходящего в нашей стране.

Раньше в мире знали Украину, как территорию, где была Чернобыльская катастрофа и играла сильнейшая команда "Динамо – Киев". А теперь знают, что у нас президент – клоун, СМИ "закрывают рты" и процветает нацизм.

Стыдно, очень стыдно.

Александр Кальченко

Оригинал - на сайте newsoneua.tv.