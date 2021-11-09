Украина не сможет прожить зиму без газа. Единственный выход – попросить Медведчука провести переговоры с Путиным

Президент России Владимир Путин и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ТАСС

Об этом пишет Дмитрий Джангиров на своей странице в Facebook.

Существуют ли простые решения сложных проблем? Не спешите отвечать каким-либо афоризмом на эту тему. Дело в том, что по поводу того, насколько простым или сложным является решение, консенсус вполне возможен. Например, исходя из задействованных в решении усилий и ресурсов, количества необходимых шагов и вовлеченных людей / организаций / органов власти.

А вот о сложности проблемы зачастую можно судить только "задним числом" – исходя из того, насколько (не)простым было решение проблемы, если, разумеется, проблема была решена.

Для начала возьмем вполне реальный современный пример из мировой политики: Джо БАЙДЕН стремится снизить цены на бензин в Штатах (цена на который сегодня является существенным фактором снижения рейтинга правящей Демократической партии), оказывая давление на нефтяной картель ОПЕК+. Однако ОПЕК+ отказался увеличивать добычу более чем на запланированные 400 тыс. барр/сутки. Тупик?

Да нет. Можно снять санкции с Ирана, по "беспределу" наложенные Дональдом ТРАМПОМ – и не только "свежедобытая", но и накопленная в хранилищах нефть хлынет на мировые рынки, сбивая цену. Понятно, что условием является возврат к "ядерной сделке", разорванной тем же ТРАМПОМ, но ведь Тегеран согласен на возврат к status-quo: "ядерная сделка" в ее изначальном варианте в обмен на отказ США от "трамповских санкций". Вопрос только в наличии политической воли, т.е., готовности пренебречь целым рядом исторических, идеологических, великодержавных и т.п. обстоятельств.

Так что в данном случае сложность проблемы обратно пропорциональна наличию политической воли – чем сильнее воля, тем менее сложной представляется проблема. (Есть еще вариант снять санкции с Венесуэлы с еще большим эффектом падения цен, но тут такие "завалы" различного рода обстоятельств, что я не рискнул приводить этот пример).

Переходим к отечественному примеру. Энергетический кризис уже в начале отопительного сезона: из почти 18 млрд. кубов газа в подземных хранилищах, о которых премьер Денис ШМЫГАЛЬ "спел" в минувшую среду журналистам:

6,0 млрд – буферный газ, благодаря которому можно "поднимать" другой газ, и это, грубо говоря, "неснижаемый остаток";

3,3 млрд – собственность иностранных трейдеров;

3,0 млрд – резерв т.н. поставщика последней надежды, который не принадлежит НАК "Нафтогаз";

4,5 млрд – газ для нужд ЖКХ и промышленности;

1,5 млрд – газ, принадлежащий другим компаниям, в т.ч. – "Укрнафте", а также спорный газ.

ИТОГО, на отопительный сезон имеется только 4,5 млрд кубов, что является критически низкой величиной – потому что для того, чтобы пройти зиму, нужно минимум 9,0 млрд.

Сюда можно лишь добавить, что еще более критической является ситуация с углем и электроэнергией; а фоном для украинского кризиса является глобальный энергокризис, когда крупные игроки – начиная с Китая – готовы выкупать любые "излишки" углеводородов на свободных рынках.

При этом Москва демонстрирует, что не планирует вести переговоры, а Минск – готов договариваться, но о самых минимальных объемах (экстренные поставки).

Имеется ли решение? Имеется, и достаточно простое – дать полномочия провести такого рода переговоры Виктору МЕДВЕДЧУКУ. Решить вопрос о таких объемах газа можно только на уровне первого лица РФ – а МЕДВЕДЧУК с ним на прямом контакте. Тем более что в 2019 году он уже договорился – и о прямых поставках на миллиарды кубометров, и о скидке 25 % для Украины. Да, разумеется, для это требуется политическая воля, начиная с того, чтобы сделать несколько шагов назад в сфальсифицированных судебных процессах.

Но ведь нашлась воля, чтобы дать отмашку на эти процессы, не правда ли?! И безумная идея о том, что с помощью репрессий против его личного друга удастся добиться от ПУТИНА уступок в Минском процессе, как-то пришла в голову?! Так почему не может прийти в голову мысль о том, что МЕДВЕДЧУК, при наличии соответствующих полномочий, сможет договориться про поставки энергоносителей в необходимых количествах? А, может, и политическая воля для этого появится при оценке перспектив холодной зимы с веерными отключениями?

Дмитрий Джангиров