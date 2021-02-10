Украина балансирует над пропастью: Академик Пешко призвал украинцев к мобилизации

Академик Анатолий Пешко Фото из открытых источников

В связи со сложившейся ситуацией со свободой слова и притеснением гражданских прав человека в стране к украинцам обратился руководитель общественной организации "Защитим народ и земли Украины" академик и доктор экономических наук Анатолий Пешко.

Нынешняя власть Украины цинично попирает Конституцию и законы Украины, а также судебную систему власти, начиная от Конституционного суда Украины и продолжая судами нижестоящих инстанций. Оскорбление и унижение человеческого достоинства Председателя и судей Конституционного суда Украины, и подобное отношение к судьям других инстанций – это грубейшее нарушение Конституции, законов Украины. Это есть вмешательство в деятельность судебных органов – ст. 376 Уголовного кодекса Украины (далее – УК Украины), попытка захвата государственной власти – ст. 109 УК Украины.

Наряду с подавлением судебной власти происходит зачистка информационного пространства. Закрываются не только как бы каналы народного депутата В. Медведчука NewsOne, ZIK, 112.ua. До этого подобным образом был закрыт канал КРТ, "Киевская РУСЬ", на очереди телеканал "Наш" и другие теле- и радиокомпании, которые представляют оппозиционные силы в Украине и показывают украинскому народу непрофессиональные, зато откровенно циничные, незаконные, поддерживаемые американско-евро-атланчитескими силами, преступные действия Президента, правительства и какого-то непонятного, неконституционного органа РНБО. Все это подпадает под статьи УК Украины, а именно: превышение власти – ст. 365 УК Украины, злоупотребление властью – ст. 364 УК Украины, препятствование законной деятельности журналистов – ст. 171 УК Украины.

Обидно признавать, но все вышеназванные кризисные явления и процессы до сих пор воспринимаются в Украине только на уровне пассивного созерцания и констатации плачевного или даже катастрофического положения вещей.

Нищета украинского народа достигла невиданных масштабов. Ее усугубляет ужасающий рост тарифов на газ, электроэнергию, горячую и холодную воду, рост цен на другие коммунальные услуги, а также падение покупательной способности граждан в результате инфляции, вызванной невиданным падением экономики Украины.

Практически тотальная люмпенизация подавляющего большинства украинцев в следствие тяжелого экономического положения в стране, привела к высокой смертности, заболеваемости, низкой рождаемости, миграции простых людей и интеллигенции из Украины. Странно видеть, что данная ситуация вызвала ужасающую бедность и невозможность людей обеспечить себя самыми простыми, необходимыми продуктами питания и уже практически недоступными необходимыми лекарственными препаратами.

Осознавая катастрофическую ситуацию в экономике Украины, понимая опасность разрушения основ общественной жизни нашей страны, созерцая масштабы умственного опустошения и деморализации народных масс, которые пока остаются жить в Украине, мы должны призвать к единению, предельной немедленной мобилизации всех людей, способных предложить альтернативный путь дальнейшего развития нашего государства. По сути речь идет о призыве к спасению, о необходимости быстрых, и, скорее всего – чрезвычайных преобразований и действий, которыми можно остановить катастрофу, над пропастью которой оказалось и очень опасно балансирует государство Украина. Мы должны незамедлительно бить тревогу, нам нужна инициатива, смелость и трезвый разум! Нам нужны солидарные действия и несгибаемая воля! И больше всего – нам нужна победа!

Фото: Фото из открытых источников Фото: Фото из открытых источников

Фото из открытых источников