Указ о военном призыве 2021: Сроки проведения и кто получит отсрочку

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Президент Украины подписал Указ №71/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году".

Об этом пишет Telegram-канал "Адвокат Права".

О призыве

Призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля - июня и в течение октября - декабря 2021 года.

Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 года.

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года соответственно.

Доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет уменьшаться. Сейчас проведение призыва на срочную военную службу обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доли военнослужащих по контракту 15:85%.

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Не подлежат призыву граждане призывного возраста, обучающиеся:

в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

в учреждениях профессионального образования с дневной формой обучения, среди прочего при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой системы образования;

в учреждениях профессионального и/или высшего образования с дневной формой обучения, среди прочего при получении следующей степени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Отсрочка от призыва может быть предоставлена призывникам согласно решениям призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывных комиссий по представлению районных (городских) призывных комиссий.

Призванные в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения Операции объединенных сил.

Об увольнении в запас

В этом году увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной военной службы, предусмотрено провести в апреле – июле и в октябре – декабре.

В январе 2022 года будут освобождены военные, которые были призваны в июле 2020 года (в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19).