Уход США из Афганистана: Одна из самых длинных "бесконечных войн" проиграна
Одна из самых длинных "бесконечных войн" проиграна. Вывод американских войск уже начался. Джо Байден заканчивает то, что начал Дональд Трамп.
Об этом пишет Илия Куса на своей странице в Facebook.
США уходят из Афганистана.
Эвакуируют посольство, призывают граждан уехать из страны, а Пентагон даже заявил, что после вывода войск не будет оказывать поддержку с воздуха афганской армии - такой откровенный намёк на то, что США уходят прямо вот по-настоящему.
На самом деле, при всех вздохах и ахах о том, что же теперь будет с "афганской демократией", этот процесс, при всём его трагизме, был ожидаемым и логичным. В некотором смысле, США повторили путь СССР.
За 20 лет войны, в Афганистане почти ничего не изменилось.
Эта страна остаётся слабой, фрагментированной и раздробленной, паутиной множественных многоуровневых связей полевых командиров, чиновников, наркобаронов, варлордов, кланово-племенных вождей, которые на самом деле управляют в регионах. Каждая провинция живёт своей жизнью и по своим правилам. На территории Афганистана действуют порядка 20 вооружённых группировок, больше, чем было в 2001 году, включая появившееся в 2014 году "Исламское государство".
"Талибан" стал сильнее, чем был в 2001 году. Они имеют 60 000 полноценных бойцов и ещё около 90 000 "сезонных" боевиков.
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Талибы контролируют около 30% территории в стране, а влияние имеют на все 60% территории. У них до сих пор мощная социальная база и высокая мобильность, они способны наносить сильные удары по административным центрам.
Они получили внешнюю легитимность, вошли в сепаратные прямые переговоры с США без участия афганского правительства, подписали мирный договор с США в феврале 2020 года, даже начали писать колонки и op-ed во всяких англоязычных изданиях, им звонят из Белого дома, их готовятся запихнуть в политический процесс.
Центральные власти остаются слабыми, их влияние не выходит за пределы Кабула и парочки крупнейших городов. Правительство Афганистана довольно хрупкое и политически нестабильное. В самом лучшем случае, под их непосредственным управлением находится 15%-20% территории страны, а армия продолжает вести войну против талибов, и не всегда справляется самостоятельно.
С 2014 по 2019 года 45 000 афганских военнослужащих погибли в боях. Это более 800 человек в месяц, и цифра продолжает расти, так как боевые действия полноценно не прекращались. Всего в боях с 2001 по 2020 года погибли приблизительно 65 000 афганских военных.
Талибы всё ещё считают центральное правительство нелегитимным и марионеточным, и отказываются его признавать. Несмотря на свои обещания и заверения на переговорах с США, "Талибан" сохраняет тесные связи с "Аль-Каидой".
На 20-летнюю войну было потрачено более $ 1 трлн. Более 100 000 мирных жителей (по очень приблизительным оценкам) стали её жертвами. Через горнило афганской войны прошли сотни тысяч молодых американцев. Более 2 300 военных были убиты и 20 660 получили ранения.
Увидит ли Афганистан мир после ухода США? Нет, я так не думаю. Скорее всего, либо талибы снесут проамериканское правительство, либо они сами будут вынуждены убраться, уступив власть оппонентам, либо их выкинут в результате межафганских договорняков.
Но по-другому быть не может. За 20 лет Вашингтон не смог изменить Афганистан, да и, по большому счету, не очень и хотел, и не очень смог так как это требовало колоссальных усилий и ресурсов, не только на военные нужды. И противника своего США так и не поняли до конца. Талибы не отказались ни от одного из своих принципов и убеждений, а победить их военным или идеологическим путём не получилось.
Штаты уходят, и перекладывают афганскую проблему на плечи региональных сил: Индии, Китая, Пакистана, Ирана, Катара, Турции, Саудовской Аравии, России и ОАЭ, которые так или иначе поддержали мирные переговоры с талибами именно потому, что уход США открывает для них новые возможности в "большой игре" в Южной Азии.
Ну а Байден выполнит своё обещание и "вернёт парней домой", как говорил Дональд Трамп. А если что-то пойдёт на так, то виноваты будут другие. В любом случае, беспроигрышный вариант. Обидятся лишь военные подрядчики, которые на этой войне делали очень много денег.
Илия Куса