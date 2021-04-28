Уход США из Афганистана: Одна из самых длинных "бесконечных войн" проиграна

Американские морские пехотинцы откапывают застрявший броневик в Афганистане flickr.com

Одна из самых длинных "бесконечных войн" проиграна. Вывод американских войск уже начался. Джо Байден заканчивает то, что начал Дональд Трамп. Об этом пишет Илия Куса на своей странице в Facebook. США уходят из Афганистана.

Эвакуируют посольство, призывают граждан уехать из страны, а Пентагон даже заявил, что после вывода войск не будет оказывать поддержку с воздуха афганской армии - такой откровенный намёк на то, что США уходят прямо вот по-настоящему.

На самом деле, при всех вздохах и ахах о том, что же теперь будет с "афганской демократией", этот процесс, при всём его трагизме, был ожидаемым и логичным. В некотором смысле, США повторили путь СССР.

За 20 лет войны, в Афганистане почти ничего не изменилось.

Эта страна остаётся слабой, фрагментированной и раздробленной, паутиной множественных многоуровневых связей полевых командиров, чиновников, наркобаронов, варлордов, кланово-племенных вождей, которые на самом деле управляют в регионах. Каждая провинция живёт своей жизнью и по своим правилам. На территории Афганистана действуют порядка 20 вооружённых группировок, больше, чем было в 2001 году, включая появившееся в 2014 году "Исламское государство".

"Талибан" стал сильнее, чем был в 2001 году. Они имеют 60 000 полноценных бойцов и ещё около 90 000 "сезонных" боевиков. Новости по теме: Безумная авантюра США в Индо-Тихоокеанском регионе

Талибы контролируют около 30% территории в стране, а влияние имеют на все 60% территории. У них до сих пор мощная социальная база и высокая мобильность, они способны наносить сильные удары по административным центрам.

Они получили внешнюю легитимность, вошли в сепаратные прямые переговоры с США без участия афганского правительства, подписали мирный договор с США в феврале 2020 года, даже начали писать колонки и op-ed во всяких англоязычных изданиях, им звонят из Белого дома, их готовятся запихнуть в политический процесс.

Центральные власти остаются слабыми, их влияние не выходит за пределы Кабула и парочки крупнейших городов. Правительство Афганистана довольно хрупкое и политически нестабильное. В самом лучшем случае, под их непосредственным управлением находится 15%-20% территории страны, а армия продолжает вести войну против талибов, и не всегда справляется самостоятельно.

С 2014 по 2019 года 45 000 афганских военнослужащих погибли в боях. Это более 800 человек в месяц, и цифра продолжает расти, так как боевые действия полноценно не прекращались. Всего в боях с 2001 по 2020 года погибли приблизительно 65 000 афганских военных.

Талибы всё ещё считают центральное правительство нелегитимным и марионеточным, и отказываются его признавать. Несмотря на свои обещания и заверения на переговорах с США, "Талибан" сохраняет тесные связи с "Аль-Каидой". Новости по теме: Байден официально признал геноцид армян в 1915 году: Почему именно сейчас?

На 20-летнюю войну было потрачено более $ 1 трлн. Более 100 000 мирных жителей (по очень приблизительным оценкам) стали её жертвами. Через горнило афганской войны прошли сотни тысяч молодых американцев. Более 2 300 военных были убиты и 20 660 получили ранения.

Увидит ли Афганистан мир после ухода США? Нет, я так не думаю. Скорее всего, либо талибы снесут проамериканское правительство, либо они сами будут вынуждены убраться, уступив власть оппонентам, либо их выкинут в результате межафганских договорняков.

Но по-другому быть не может. За 20 лет Вашингтон не смог изменить Афганистан, да и, по большому счету, не очень и хотел, и не очень смог так как это требовало колоссальных усилий и ресурсов, не только на военные нужды. И противника своего США так и не поняли до конца. Талибы не отказались ни от одного из своих принципов и убеждений, а победить их военным или идеологическим путём не получилось.