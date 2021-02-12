Ученые подтвердили открытие самого далекого объекта Солнечной системы

Объект FarFarOut Scott S. Sheppard / Carnegie Institution for Science

Планетологи подтвердили открытие самого далекого от Солнца на сегодняшний день объекта Солнечной системы, получившего обозначение 2018 AG37.

Об этом пишет N+1.

Год на нем длится около 10 земных веков, а сам он может быть ледяной карликовой планетой, сообщается на сайте Центра малых планет.

Об открытии 2018 AG37 (или FarFarOut) было объявлено в феврале прошлого года Скоттом Шеппардом (Scott Sheppard) из Института Карнеги и его коллегами, которые занимаются поисками очень далеких транснептуновых объектов, в том числе Девятой Планеты, существование которой было предсказано Майклом Брауном и Константином Батыгиным. Предполагается, что ее масса может быть равна 5–10 масс Земли, а находится она в 300–1000 астрономических единицах от Солнца. Группе Шеппарда принадлежит открытие предыдущего рекордно далекого объекта 2018 VG18 (или FarOut).

Первые изображения FarFarOut на момент обнаружения (в начале 2018 года) были получены при помощи 8-метрового телескопа "Субару", расположенного на Гавайях. Чтобы подтвердить открытие, ученым пришлось провести дополнительные наблюдения за объектом при помощи Магеллановых телескопов и телескопа "Джемини-Север", для того, чтобы определить параметры его орбиты.

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Планетологам удалось определить, что среднее расстояние от 2018 AG37 до Солнца составляет 132 астрономических единицы. Для сравнения, Плутон находится всего в 39 астрономических единицах от Солнца. Объект имеет очень вытянутую орбиту, перигелий которой лежит в 27 астрономических единицах от Солнца, а афелий — в 175 астрономических единицах от нашей звезды. Год на FarFarOut длится около одной тысячи земных лет. Предполагается, что вытянутую орбиту объект приобрел из-за гравитационного взаимодействия с Нептуном, орбиту которого он пересекает при движении.

Ученые считают, что 2018 AG37 может быть ледяной карликовой планетой, так как размер объекта, исходя из наблюдаемой яркости, оценивается в 400 километров в поперечнике. Стоит отметить, что FarFarOut — пока что лишь прозвище, официальное название утвердят в течение ближайших нескольких лет. К сожалению, в поисках Девятой планеты 2018 AG37 помочь ученым не сможет — их интересуют объекты, не попадающие под гравитационное влияние Нептуна, такие как Седна или 2012 VP113.

Девятую планету ищут не только ученые, но и любители космоса в рамках проекта гражданской науки "Backyard Worlds: Planet 9". Недавно мы рассказывали, как они помогли астрономам найти два уникальных коричневых карлика, которые оказались самыми похожими на планеты звездоподобными объектами.

Александр Войтюк