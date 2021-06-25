У Зеленского нет конкурентов на выборах? Есть - это Медведчук, которого президент так боится

Об этом пишет Владимир Шамин в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Владимир Зеленский все больше напоминает фраера, который потерял землю под ногами. Вчера Гарант дал очередное интервью на очередном олигархическом канале, в котором кроме самолюбования и ляпов ничего полезного выделить нельзя.

Зеленский считает, что у него нет конкурентов на выборах. Интересно, кто ему внушил эту красивую идею? Ермак? Ведь на самом деле рейтинг Зеленского за эти два года обвалился более чем в два раза.

И это закономерно, учитывая, что Зеленский не сделал ничего из обещанного. Зато натворил много чего, о чем украинцы и подозревать не могли, выбирая Зеленского в 2019 году. Тарифы, которые должны были снизиться, выросли на треть. Пока на треть, потому как власти говорят об их дальнейшем повышении. Землю вскоре продадут иностранцам – законы уже приняты, остались формальности. Все больше украинцев эмигрирует за рубеж, потому что в Украине им делать нечего и жить не на что. Казалось бы, ну хоть к пандемии власть отнесется серьезно, но нет – Зеленский лично отказался от закупки и производства вакцины "Спутник V", что привело к провалу вакцинации населения. Наша страна – худшая в Европе по охвату населения вакцинами от коронавируса. А фонд, который был сформирован для борьбы с пандемией, был растрачен властью на дороги. А если точнее, был расхищен, потому как откаты на "Большом строительстве" достигают 40%.

Вот это есть реальные последствия двух лет правления Зеленского. И после этого у него нет конкурентов на будущих выборах? Конечно, они есть, и Зеленских их очень боится. Настолько, что развернул настоящее преследование лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука – самого сильного своего оппонента.

Дело в том, что Медведчук, за неполных два года в оппозиции к власти сделал для Украины намного больше, чем сама власть при всех ее возможностях. Договорился о приемлемой цене на газ с Россией, что позволит снизить тарифы для украинцев, договорился о производстве в Украине эффективной вакцины от коронавируса, добился снятия российских санкций с ряда украинских предприятий, организовал борьбу против преступного закона о продаже земли.

На будущих выборах Медведчук составил бы серьезнейшую конкуренцию Зеленскому. И именно потому вся президентская вертикаль занимается тем, чтобы дискредитировать Медведчука.

Но ничего поделать с лидером ОПЗЖ власть не может. Все обвинения рассыпаются в судах, потому в ход идут незаконные санкции и домашний арест. И все больше украинцев видит, что это агония Зеленского.

Владимир Шамин