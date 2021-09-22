У Зеленского на уме только окопы и война с Россией. А у Медведчука есть одобренный Европой, Россией и Донбассом мирный план

Помните, с чем на выборы шел Владимир Зеленский? С обещание закончить войну на Донбассе. А потом через год пафосно заявил, что "если не сможет закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю". Конфликт на Донбассе Зеленский так и не закончил, отвергнув одобренный в ЛДНР, Европе и России мирный план Медведчука, а сейчас президент и вовсе заявляет, что возможна полномасштабная война между Украиной и Россией. Что?

Этим вопросом задаются не только те украинцы, которые в 2019 году поверили в Зеленского-миротворца, но и руководство России и стран Европы. О какой такой войне бредит Зеленский? Разве что он сам хочет эскалации конфликта для решения неких внутриполитических вопросов? Потому как ни России, ни ЛДНР новый виток конфликта не нужен. Об этом заявляют и в Москве, и в Донецке с Луганском.

Более того, все заинтересованные стороны, кроме Киева, одобрили рецепт окончания этого конфликта. ЛДНР, Россия, Европа согласились, что лучшим выходом является презентованный в 2019 году мирный план главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. И это не теоретические предложения отдельного, пусть и авторитетного, политика, а конкретные намерения субъектов геополитики на основе достигнутого между ними консенсуса. Мирный план Медведчука предлагает меры, которые повторяют или дополняют Минские соглашения: это и принятие закона об амнистии, и формирование сил обеспечения общественного порядка, и учреждение местных органов власти, и децентрализация. То есть, он построен на тех пунктах, которые уже были одобрены и Киевом, и Москвой и Донбассом в 2015 году.

В отличие от размытого "особого статуса" мирный план Медведчука предлагает создание в составе Украины автономного региона Донбасс, закрепление его в конституции Украины, учреждение парламента, правительства и других органов управления автономии. По сути, объединенным ЛДНР предложен вариант Крыма до 2014 года, но с реальной, а не номинальной автономией.

Что же здесь плохого, если даже плохой мир лучше любой войны? Более того, если не будет мира, то на Донбассе и впредь будут гибнуть люди, а такие политики, как Зеленский будут годами говорить о полномасштабной войне с Россией. От такого развития событий страдают люди что по ту, что по эту сторону линии разграничения.

И пока одни политики ищут мосты для построения мира, другие их сжигают, роя окопы и говоря о войне. Украинцам уже пора четко определиться, хотят ли они мира или их устраивает текущее положение дел. Если не устраивает, то таких, как Зеленский, нужно гнать поганой метлой. Есть лидеры, готовые взять на себя ответственность за окончание конфликта. Есть политики, которые не на словах, а на деле хотят мира в Украине. Поэтому я не удивлен той поддержкой, которую украинцы оказывают Виктору Медведчуку. Мир – первое, что нужно нынешней Украине. Медведчук = мир.

Игорь Вальский