У Зеленского фактически признали, что санкции СНБО – это фикция, которая не дает реального результата

Заседание СНБО president.gov.ua

Министр финансов Сергей Марченко признал, что санкции, которые вводит ручная СНБО президента Зеленского не дают фактического результата

Об этом пишет Екатерина Селантьева в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Скорее, они используются как инструмент для борьбы с политическими оппонентами в лице лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука или неугодным бизнесом, но не направлены на получение реальных доходов в бюджет.

Вчера Марченко не постеснялся во всеуслышание заявить, что введенные СНБО санкции против "контрабандистов" не повлияли на увеличение поступлений в бюджет от таможни от слова "совсем". И сразу привел статистику, которая наглядно поясняет, что санкции Зеленского – обыкновенный мыльный пузырь, дающий нулевой результат.

Здесь же Марченко признает, что в любом случае санкции "имеют свой эффект и влияют на деятельность тех людей, против которых их ввели". Еще бы. Но здесь, конечно же, речь не о контрабандистах, потому что, как раз по словам министра, на их "бизнес" санкции не наложили негативного эффекта.

Очевидно, что речь идет о тех, с кем Зеленский посредством СНБО сводил личные счеты. Это ранее признавал и другой экс-министр Зеленского – Аваков, который напомнил, что закон не предусматривает введения санкций против граждан Украины. К тому же, состав СНБО назначает президент Украины, а это значит, что решение СНБО – это решение президента.

И Зеленскому в который раз следует напомнить, что СНБО – это не орган исполнительной или судебной власти, и он не имеет права вводить санкции своих же граждан, в частности против Виктора Медведчука. Такие решения попросту незаконны и противоречат Конституции. О чем Зеленский ввиду своего юридического образования должен бы был знать.

Логично, что после скорого завершения каденции Зеленского суды будут рассматривать дела уже с его участием. И конечно же, такие министры вроде Авакова и Марченко еще будут давать против него показания.

Екатерина Селантьева