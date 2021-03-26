Три причины, почему ЕС должен закупить российскую вакцину "Спутник V"

Российская вакцина от COVID-19 Андрей Рудаков/Bloomberg

По мнению автора немецкого издания, ЕС должен закупить российскую вакцину "Спутник V", эффективность которой подтверждена. А пока европейцы тянут с решением, журналист приводит три причины в пользу ее закупки.

Об этом пишет Handelsblatt.

Российская вакцина не только поможет в проведении замедлившейся кампании вакцинации в ЕС. Есть и другие причины для того, чтобы сделать ставку на этот препарат.

В политике разрядки можно пойти и таким путем: закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и тем самым ослабить напряжение в разладившихся отношениях между Европейским Союзом и Россией. Вакцину назвали в честь первого в мире космического аппарата, запущенного Советским Союзом в космос в 1957 году, добавив к названию "спутник" букву V, как в слове Victory. В данный момент эта вакцина – большой политический успех Кремля. Если ЕС закупит ее, то это поможет союзу в политике.

Не дождавшись результатов решающей третьей фазы испытаний, Россия в августе 2020 зарегистрировала "Спутник V" как первую противоковидную вакцину в мире, что стало политическим жестом Кремля как во времена холодной войны.

Вслед за этим поднялась волна критики, так как результаты тестов вакцины не были опубликованы в достаточной мере, и западные ученые сильно сомневались в первых цифрах. Но после того как в феврале в журнале The Lancet была подтверждена действенность вакцины на уровне 91,6 % и многие страны зарегистрировали у себя "Спутник V", российская вакцина предстала в значительно лучшем свете.

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Теперь помимо венгров закупить "Спутник V" хотят и премьер-министры некоторых немецких земель, а также представители федерального правительства. Правда, сделать это должен ЕС, как и в случае с другими вакцинами, используемыми сейчас в Европе. Или, если Брюссель заблокирует закупки, то закупку должен будет произвести напрямую Берлин.

Это правильное требование. Правильно также сделать это в ближайшее время. Ведь, как и в случае с западными вакцинами, договоры заключаются еще до того, как Европейское агентство лекарственных средств ЕМА зарегистрирует вакцину. ЕМА сейчас занимается проверкой "Спутника V", а Венгрия и Словакия уже используют московскую вакцину после регистрации на национальном уровне.

Три причины в пользу закупки "Спутника V"

Есть три причины, говорящие в пользу российской вакцины. Во-первых, закупка "Спутника V" разрядила бы напряженность между ЕС и Россией. Москва и ее политические союзники в Европе – от "Альтернативы для Германии" и "Левых" в бундестаге до Марин Ле Пен во Франции или Виктора Орбана в Венгрии – больше не смогли бы утверждать, что ЕС настроен антироссийски.

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Во-вторых, привиться "Спутником V" захотят многие люди, которые заражены "вирусом Путина" и вопреки всему верят шефу Кремля больше, чем европейским политикам. Это ускорит формирование остро необходимого стадного иммунитета. И уже одно это сделает закупку разумным шагом.

То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика.

И в третьих, главное в борьбе с пандемией – это использовать все, что помогает.

Матиас Брюггман

Перевод: ИноСМИ