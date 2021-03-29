Три катастрофы в Египте: Спецоперация или стечение обстоятельств?

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале Global Look Press

Контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, снят с мели. Однако всеобщая радость омрачена суммой ущерба, нанесенного мировой торговле. Автор эмиратского издания пытается разобраться, являются ли три катастрофы, произошедшие практически одновременно в Египте, роковым стечением обстоятельств или между ними есть закономерная связь.

Об этом пишет Al Arabiya.

Посадка огромного панамского контейнеровоза на мель в Суэцком канале, столкновение двух пассажирских поездов в Сохаге и обрушение многоэтажного здания в районе Гиср эс-Суэйс на востоке Каира. Все три трагедии были чистым совпадением, но СМИ не преминули воспользоваться ситуацией и обрушили на Египет поток "токсичных" новостей. Они решили, что все три инцидента связаны между собой, не забыв при этом подчеркнуть количество жертв и размер материального ущерба. СМИ ссылались на миф о злосчастной судьбе Египта и фараонов, надеясь с его помощью быстрее распространить лживую информацию. Однако если мы детально разберем все три инцидента, то сможем доказать, что они никак не связаны друг с другом.

Трагедия в Сохаге - это не первое и далеко не последнее столкновение поездов в Египте. Столкновение пассажирских поездов происходило не только в странах, использующих современные и высокоскоростные поезда, но и в странах, где есть старые поезда, которым уже несколько десятилетий. Как известно, египетское правительство разработало четкий и всеобъемлющий план развития всех аспектов железнодорожной системы, в том числе оно намерено построить региональную железнодорожную магистраль, соединяющую Египет, Ливию и Судан. По словам министра транспорта Египта Камеля аль-Вазира, столкновение двух пассажирских поездов в Сохаге было вызвано человеческим фактором. Причина заключается в том, что машинист первого поезда проигнорировал предупреждения со стороны машиниста второго поезда. Аль-Вазир также объявил о начале расследования всех обстоятельств трагедии. Кроме того, сообщается, что график движения пассажирских поездов в Сохаге вернулся к прежнему режиму работы.

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Что касается многоэтажного здания, которое является самым старым зданием в районе Гиср эс-Суэйс, то оно обрушилось вследствие нарушения эксплуатации и ненадлежащего контроля над техническим состоянием конструкций. Сообщается, что в здании располагалась швейная фабрика, не имеющая лицензии, которая была закрыта сразу после выдачи предписания на имя владельца. Согласно сообщениям, гараж в здании был преобразован в "подвал". Помещение швейной фабрики было очищено от содержимого, а затем опечатано. Тем не менее произошел взрыв, в результате которого обрушилось десятиэтажное здание и погибло несколько человек. Это предельно ясно говорит о том, что здание обрушилось вследствие нарушения эксплуатации, коррупции и небрежности чиновников, а не из-за его обветшания.

Но самая главная трагедия, отличная по своему характеру, значимости и размерам от всех вышеперечисленных, - это отклонение от курса огромного панамского контейнеровоза в Суэцком канале. Панамский контейнеровоз - это судно, длина которого эквивалентна ширине канала, поэтому его отклонение от курса привело к блокировке канала. Таким образом, Суэцкий канал превратился в "гараж" для танкеров, контейнеровозов и других судов. Блокировка канала на несколько дней спровоцировала остановку международной торговли, как во времена пандемии коронавирусной инфекции, что отразилось на ценах на нефть и состоянии некоторых фондовых бирж. Ситуация вокруг Суэцкого канала стала главной темой обсуждения среди лидеров ведущих стран. Президент США Джо Байден предложил американское оборудование для того, чтобы снять панамский контейнеровоз с мели. Со своей стороны, управление Суэцкого канала и компании, заключившие с ним контракты, ведут оценку того, что следует сделать, чтобы снять судно с мели. Они предлагают два варианта: извлечь грунт, что позволит сдвинуть корабль на 30 градусов или снять более 18 тысяч контейнеров, чтобы снизить вес многотонного судна.

Нет никаких сомнений в том, что Суэцкий канал, который пересекают корабли значительно крупнее панамского контейнеровоза, вскоре вернется к нормальной работе. Глава управления Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Рабиа возложил ответственность за инцидент с севшим на мель в канале контейнеровозом, заблокировавшим движение, на капитана панамского судна.

Транспортный коллапс в Суэцком канале space.com

Таким образом, чтобы предотвратить обрушение многоэтажного здания надо было провести обследование всех ветхих несущих конструкций и произвести ремонт. Что касается трагедии со столкновением поездов, то необходимо модернизировать, развивать и повышать уровень безопасности на железнодорожном транспорте. Кстати говоря, именно этим и планирует заняться египетское правительство, судя по его амбициозным планам. Египет планирует создать современную инфраструктуру и реализовать крупномасштабные проекты по реконструкции железнодорожной системы в стране. Кроме того, египетское правительство должно извлечь много уроков из блокировки Суэцкого канала вследствие посадки судна на мель.

Самый большой урок, извлеченный из инцидента с панамским судном, заключается в том, что закрытие и блокировка канала может произойти случайно, в том числе в случае посадки корабля на мель, а не только в результате агрессии или террористических операций. Море и водные пути в регионе также являются военно-стратегическими объектами. Баб-эль-Мандебский пролив дублирует Суэцкий канал и считается самым важным водным путем из Европы в Азию и Восточную Африку, так как он соединяет Индийский океан со Средиземным морем через Красное море. Тем не менее нападение хуситов на два нефтяных танкера в 2018 году заставило Саудовскую Аравию приостановить все поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив.

Непреднамеренная блокировка Суэцкого канала подняла вопрос о возможном повторении подобной ситуации в будущем. Чтобы избежать этого, нам необходимо обратить пристальное внимание на безопасность судов, грузопотоки нефти и международную торговлю. Напомним, что в настоящее время идет "молчаливая война" между Израилем и Ираном, включающая корабли, баллистические ракеты и морские мины. В какой-то момент они могут установить оружие на своих кораблях, заблокировать Суэцкий канал или Баб-эль-Мандебский пролив и распространить борьбу за влияние на проливы и водные пути.

К сожалению, мы не понимаем, почему заявления администрации США, осуждающие ракетные удары хуситов по саудовским нефтяным объектам, выглядят так, как если бы Байден поддерживал хуситов больше, чем Хаменеи.

Али Шандаб

Перевод: ИноСМИ