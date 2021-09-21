Третья доза вакцины от COVID-19: Если делать, то когда и чем?

У многих стран мира не хватает вакцин даже на первую дозу etu.ru

Из-за появления новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 и желания максимально защитить себя от инфицирования, многие задаются вопросом: нужно ли делать прививки третьей дозой?

Об этом пишет Евгений Комаровский на своем сайте komarovskiy.net.

Действительно, ВОЗ пока призывает все страны не делать третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции.

Но объясняется эта рекомендация вовсе не целесообразностью защиты от ковида, а этическими соображениями. Мол, пока в огромном количестве стран мира не хватает вакцин даже на первую дозу, а где-то получают уже третью дозу, это нечестно и бесчеловечно.

Однако массовое использование Израилем и США вакцин для третьей дозы лишний раз подтверждает, что своя рубашка ближе к телу, и если государство может защитить своих жителей, то оно этим и занимается, глубоко имея в виду Всемирную организацию здравоохранения. Собственно говоря, призывы ВОЗ не делать третью дозу, сравнимы с призывами закрыть рестораны, потому что в Африке голодают. Логика примерно такая же.

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С точки зрения иммунологии и доказательных исследований, которых уже множество на сегодняшний день, третья доза вакцины от коронавируса резко увеличивает – минимум в три-четыре раза – количество антител у человека. Поэтому, даже если это не совсем те антитела, то это все равно сдерживает размножение штамма "Дельта".

Я лично отношусь к третьей дозе вакцины от коронавируса исключительно положительно, и если будет такая возможность, все сделаю для того, чтобы привиться. Так что если у вас в стране уже есть такая возможность – вакцинируйтесь обязательно.

Конечно, если через полгода после полной вакцинации двумя дозами у вас будет возможность привиться новой вакциной – если она появится к этому времени, то лучше ею. Если нет, то подойдет любая из доступных – "Файзер", "Модерна", "АстраЗенка"… Все они работают, и их можно использовать для третьей дозы.

Евгений Комаровский