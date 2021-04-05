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Транспортный коллапс в Киеве: Афера или симулякр?

Юрий Романенко
Юрий Романенко

Политолог, директор Центра политического анализа "Стратагема"

В Киеве в общественный транспорт впускают только по пропускам Facebook

В Киеве начал действовать жесткий карантин, и в общественный транспорт можно попасть только с пропуском. Эффективна ли мера от городской власти?

Об этом пишет Юрий Романенко на своей странице в Facebook.

"Какая разница, кто завтра воспользуется спецпропуском на общественный транспорт, если он волею КМДА оказался один на семью – я, моя жена или дочь? Ведь количество людей в транспорте и на работе от этого не увеличится. Зато у каждого будет возможность хотя бы раз в три дня работать".

В чем смысл именной идентификации? В том, чтобы решать, кто персонально имеет право на работу, а кто нет? Насколько реально обеспечить идентификацию личности (спецпропуск + удостоверение личности) при посадке 400.000 людей в день в час пик, и сколько для этого дополнительных проверяющих (ага, контактов) необходимо?

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А не проще и полезнее было бы сделать не именные пропуска, а временнЫе, т. е. 1/3 пропусков с правом посадки на транспорт с 6 до 8 часов, 1/3 – с 8 до 10 и еще 1/3 с 10 ч утра? Аналогично вечером обратно. Не нужны бы стали проверки паспортов, люди рассредоточились по времени, количество людей и контактов при тех же 400.000 пропусков уменьшилось.

Юрий Романенко

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