Торговая война Беларусь-Украина: Минск наносит ответный удар

Фото из открытых источников

Украина "закрыла небо". Кроме политического сигнала это имело и экономический эффект - украинское направление являлось одним из самых прибыльных. Прошло буквально пару дней и Беларусь решила сыграть в ответ.

Об этом пишет Игар Тышкевич на своей странице в Facebook.

Сегодня пришли новости относительно прекращения отгрузок бензина А-95 в Украину и введения режима индивидуального лицензирования по ряду украинских товаров.

По типу бензинов удар интересный - теряют обе стороны, но стоит учесть два фактора:

Доля белорусского А-95 в украинской рознице порядка 50%: Ещё свежи воспоминания спора ОП с трейдерами по ценам как раз на эту марку.

И, не стоит забывать скандалы с рядом "производителей" 95-го из подручных средств.

Поэтому тут, кроме экономики, есть желание и ударить по "немножко больному" месту для официального Киева - борьбе с ростом цен на отдельные товары.

Остальные категории, куда входит и туалетная бумага и плиты ДСП и сеялки и стиральные машины. А так же пиво, шоколад, кондитерка.

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Тут всё проще - все (проверил) товары производятся в Беларуси. И создаются условия, при которых работа украинских производителей по отвоёвыванию части рынка может завершиться. При этом выбрана система "индивидуального лицензирования". Сразу "никто ничего не запрещает". Но в ручном режиме всегда можно дать или не дать лицензию, приостановить либо продлить её действие. То есть возможность для оперативных ответов на будущее.

Самое печальное по шоколаду и кондитерке. Это конец эпохе договорённостей сразу с тремя президентами: Ющенко, Януковичем и Порошенко - все они "говорили за шоколад", но только в каждом случае выбирались свои ключевые производители.

Пивная тема - это была плата Ющенко за политическое посредничество.

Теперь финансы - кто проиграет больше.

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Если смотреть базовые цифры, то пока пикировка с нулевой суммой. То есть экспорт "лицензируемых" товаров суммарно примерно равен доходам белорусской авиации с украинского направления.

По бензину - теряют обе стороны, причём примерно поровну.

P.S. Уже вдогонку пошло постановление по лицензированию кожи. Это около 3 млн долларов (объёмы) за 1 квартал 2021.

Игар Тышкевич