Топ-5 самых влиятельных политиков, которые изменят жизнь украинцев в новом политическом сезоне

Оригинал – на сайте Vesti.ua.

В Украине наступает новый политический сезон. Кто-то из политиков летом отдыхал на "зарубежных округах", другие же, наоборот, весьма активно провели последние месяцы, готовясь задать новые тренды для оппонентов. Среди пяти политиков, которые зададут тон основным политическим событиям в стране: и президент Украины Владимир Зеленский, изо всех сил старающийся сохранить свое кресло, и председатель политсовета ОПЗЖ, лидер оппозиции Виктор Медведчук, продолжающий спокойно отстаивать свои идеалы и убеждения, борясь за снижение тарифов для украинцев и восстанавливая свое имя в судах.

Здесь же и экс-президент Петр Порошенко, мечтающий вернуться в кресло главы государства, с помощью мобилизированного националистического электората; мэр Киева Виталий Кличко, которому на пятки наступают силовики из-за многомиллионных хищений и действующий спикер парламента Дмитрий Разумков, который может внезапно ворваться в осеннюю вакханалию, но уже не под "флагом" "слуг народа".

А то, что осенью нас ожидают новые Майданы – сомневаться не приходится. Эксперты прогнозируют, что уже скоро Украину начнет потряхивать от новых громких увольнений, смены политических элит и массовых митингов украинцев, протестующих против заоблачных тарифов, закрытия бизнеса из-за локдаунов, новых налогов и ухудшения экономической ситуации в стране. Как будут вести себя в этой ситуации топовые украинские политики – далее в нашем материале.

Президент Украины Владимир Зеленский

Офис президента

Для президента Украины Владимира Зеленского нынешняя осень станет самым серьезным тестом на прочность. И если он его провалит – то не факт, что сможет дотянуть хотя бы до конца своей каденции. Ведь можно сколько угодно выступать на парадах с душещипательными речами, созывать десятки иностранцев на свои платформы, но результата от этих инициатив будет ноль, если недовольство у народа своим главой государства достигнет критической точки.

А это произойдет совсем скоро, сразу же после того, как люди получат первые платежки за отопление и газ, цифры в которых заставят вздрогнуть даже самых ярых сторонников Зеленского. И это только одна из многих составляющих недовольства украинцев. Зеленский фактически ввел в стране цензуру, запустил режим санкций против неугодных, подчинил себе силовой блок страны, судебную ветвь власти. Расправившись с независимыми СМИ он принялся за оппозицию, пытаясь посадить за решетку Виктора Медведчука, что было достаточно непредусмотрительно с его стороны. Потому что, пытаясь незаконными способами убрать Медведчука с политической арены, Зеленский уже выкопал яму самому себе. И без вариантов настанет день, в который оппозиционер нанесет экс-комику ответный, но более жесткий удар.

Для того чтобы предотвратить народные бунты осенью, президент для начала бросит "пробный шар" – уволит главу Кабмина Дениса Шмыгаля, повесив на него все возможные грехи, касающиеся высоких тарифов, низких зарплат, пенсий и остальных острых моментов социально-экономического блока. Когда же и это не поможет – не исключено, что Зеленский пойдет дальше – попытается максимально снизить градус напряжения, перетянув на свою сторону националистический электорат, в том числе и с помощью ряда маргинальных организаций, типа "Нацкорпуса", которые, после отставки своего патрона – министра внутренних дел Арсена Авакова ищут, кому бы подороже продаться. И, скорее всего, если угроза его креслу продолжится – он дойдет до силового решения вопросов по недовольным. Так что осень для Владимира Александровича, как, собственно, и для всего украинского народа, обещает быть жаркой.

Экс-президент Петр Порошенко

Фото из открытых источников

Петр Алексеевич, как опытный лис в украинском политическом курятнике, знает, что осень – наилучшая пора для народных волнений по той или иной наболевшей причине. И, памятуя об успешной для себя осени 2014 года, которая, фактически привела его в президентское кресло, будет делать все, чтобы возглавить массовые беспорядки, пытаясь не просто мобилизировать свой электорат, вести с президентом борьбу за националистические организации, но и перетянуть на свою сторону тех, кто еще недавно с наивной радостью ставил галочку напротив фамилии "Зеленский" в избирательном бюллетене на президентских выборах.

Пытаясь украинцам доказать с трибуны на Майдане, что он – лучшая, и главное – проверенная альтернатива нынешнему президенту, Порошенко параллельно будет стараться договориться со своими западными партнерами, главный из которых – президент Америки Джо Байден. Не зря тот шутил еще в 2015 году, что общается с "другом Петро" чаще, чем с собственной женой. А значит, экс-президент будет делать все, чтобы это общение не просто не прекратилось, но и переросло в будущем, в дружбу уже двух глав государств.

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Виктор Медведчук – пожалуй, самый сдержанный политик в компании осенних бунтарей. Возможно потому, что, благодаря последовательной позиции и идеалам, которым он не изменял с момента своего прихода в политику, ему не нужно, в отличие от тех же Зеленского и Порошенко, судорожно метаться в попытках привлечь украинцев на свою сторону. У него устойчивое электоральное ядро – весь Юго-Восток страны. А его предложения об улучшении социально-экономической ситуации в Украине, добрососедских отношениях с другими странами, в том числе с Россией, план по установлению мира на Донбассе находят все больше сторонников во всех ее областях.

Несмотря на колоссальное давление власти в лице президента Зеленского, уголовные дела и арест, он продолжает наращивать уважение как в стране, так и за ее пределами. И если глава государства пытался с помощью своих ручных силовиков заставить Медведчука замолчать – его попытки полностью провалились. Наоборот, репрессии добавили ему еще больше поддержки и среди украинцев, и среди мировых лидеров.

Именно к Медведчуку, скорее всего, обратятся думающие сограждане, в попытках отстоять свою правду в вопросе несправедливых тарифов. А значит, реальным лидером для страны осенью станет именно он.

Кроме того, осень – это подготовка к отопительному сезону, а значит – к очередным кулуарным переговорам о поставках газа. Медведчук уже сказал, на каких условиях Россия будет готова продлить контракт на транзит газа через Украину в Европу, а вот власть пока не готова сказать, где будет закупать недостающие 14 млрд куб.м "европейского газа", который сейчас просто изымается из транзитного российского газа и называется "реверсным".

Кроме того, "дело Медведчука" очень больно бьет по международному имиджу Зеленского, а два иска в ЕСПЧ рискуют сделать из Зеленского и его юристов – полных изгоев на международной арене.

Таким образом, Медведчук фактически забрал в свои руки инициативу из рук Зеленского и диктует осеннюю повестку дня в Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко

Фото из открытых источников

Столичный градоначальник, судя по всему решил, что мэрское кресло для него уже маловато, разгуляться негде. Устав бороться с вечно падающими столбами, мостами, многочасовыми пробками и прочей киевской суетой, Виталий Владимирович замахнулся сразу на пост президента. И, очевидно, заручившись поддержкой определенных западных политиков, решил противопоставить себя Зеленскому, пока тот окончательно не прищемил судебной дверью его руки, по самые плечи увязшие в многомиллионных коррупционных делах.

Именно поэтому Кличко позволяет себе публично критиковать президента, собирать митинги и акции протеста на Банковой. А скорое его увольнение с должности главы КГГА и вовсе дало ему повод устраивать показательные демарши, не являясь на заседания СНБО и на публичные мероприятия с главой государства. И осенью он однозначно присоединится к тем, кто изо всех сил начнет шатать ножки президентского кресла. В меру своих мэрских возможностей, конечно.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков

Фото из открытых источников

Дмитрий Разумков – едва ли не единственный по сей день привлекательный своей ясностью мыслей и аккуратностью высказываний народный депутат от "Слуги народа". Во время последней президентской кампании тогда еще политтехнолог Разумков был представителем штаба Зеленского. Впоследствии − возглавил партию "Слуга народа" и под первым номером прошел в парламент. И как только Зеленский свою роль в жизни Разумкова сыграл, между ними пробежала черная кошка.

Сегодня спикер Разумков на лояльных каналах каждый божий день критикует политику президента Зеленского по санкциям СНБО. Не так давно с трибуны Рады спикер даже позволил себе назвать Зеленского "диктатором, который узурпирует власть", как бы проявляя свою приверженность к оппозиции. На самом же деле Разумков специально подначивает Зеленского отправить его в отставку, чтобы спровоцировать политический кризис в Украине. В Офисе президента прекрасно понимают, что на такие отчаянные шаги Разумков идет, чтобы перехватить инициативу в предвыборной гонке и стать главным оппонентом Зеленского.

На Банковой в последнее время даже появилась (и надо отметить, что небезосновательно) обеспокоенность возможным союзом Кличко/Разумков и сменой международной повестки в отношении России. Поэтому уже этой осенью у нас будет шанс воочию увидеть, смог ли Дмитрий Разумков усидеть на всех стульях сразу.

Евгения Степко