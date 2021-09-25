Только Медведчук сможет разрядить ситуацию в Украине, но Зеленский направил против него всю машину репрессий

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Об этом пишет Елена Броницкая на своей странице в Facebook. В МВД не исключают, что напавших на Шефира не найдут…

Безусловно не найдут и нечего искать, потому как изначально было всё предельно понятно, что это была ярко спланированная инсценировка Банковой, чтобы таким образом дожать депутатов со "Слуг народа", которые имели иную точку зрения насчёт закона №5599 об олигархах.

Таким образом, никчёмный по всем параметрам закон, со всеми процессуальными и регламентными нарушениями, был проголосован - 279 депутатами.

А теперь оказывается, что были допущены многочисленные ошибки под И.о. председательством первого вице-спикера Руслана Стефанчука, который всеми своими фибрами, хотел выслужиться перед приездом царька Владимира Зеленского.

Мало того, что этот громадный товарищ (Руслан Стефанчук) за два года так и не выучил ФИО народных избранников, так и ещё абсолютно не владеет регламентом Верховной Рады Украины. Но, за то горячо тужиться попасть в кресло спикера парламента.

Возвращаясь к голосованию, как теперь выяснилось, "слуги" проголосовали сразу несколько взаимоисключающих правок по ключевому вопросу - кто и как определяет кто олигарх, а кто нет.

Первая правка предоставляет статус по которой определяет СНБО (как желал того Офис президента), чтобы таким образом, прикрываясь уже законом, бороться с инакомыслием навешивая ярлык "олигарха" и как всегда, без суда и следствия размытыми решениями СНБО лишать в правах.

Механизм первой правки, дает все ключевые возможности президенту Владимиру Зеленскому, который ведёт свою политическую позицию в стиле классического авторитарного режима по закручиванию гаек в отношении сегодняшней украинской оппозиции, пытаясь таким способом любой ценой уничтожить ее.

В частности, узурпируя все права, свободы и верховенство права Главы политсовета - "Оппозиционной платформы - За жизнь" - Виктора Медведчука лишь потому, как я ранее писала о его не согласии с политическим курсом пана Зеленского, который в прямом и переносном смысле, довёл Украину до точки кипения нищенства, поставив таким макаром весь народ на колени.

А ведь по большому счёту, на сегодняшний день исключительно только Виктор Медведчук может разрядить ситуацию не только в экономическом плане, но и в отношении восстановления долгожданного мира на Донбассе, и возвращения Донбасса в Украину.

Даже осуществить репатриацию Крыма в Украину, о котором так часто упоминают - бывший президент Украины Петр Порошенко и нынешний его последовательный ученик во всей красе - Владимир Зеленский.

Товарищи просто на постоянной основе соревнуются, кто больше навешает лапши украинскому народу от которой просто хочется плеваться.

Вторая правка к закону-НАПК по представлению спецкомиссии (как предлагал Председатель Верховной Рады Украины Дмитро Разумков ).

То есть, данный прецедент заключает в себе переголосование закона.

Хотела бы также отметить, что накануне голосования в стенах украинского парламента, Венецианская комиссия (куда ранее Председателем ВР Дмитрием Разумковым, был направлен законопроект касательно экспертного суждения, чтобы таким образом закон был эффективным и полноценным), уведомила своим вердиктом Верховную Раду о том, что ее сентация о законопроекте об олигархах будет готова в середине декабря и рекомендовала украинскому парламенту не рассматривать этот документ до получения выводов комиссии.