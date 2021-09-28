Только "Газпром" может обеспечить Украину газом. Все остальные варианты - фантастика

Vincent Mundy/Bloomberg

Об этом пишет Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

Россия заявила, что готова говорить с Украиной о прямых поставках газа, что уже вызвало поток "зрады". Но реальность состоит в том, что рано или поздно, но к этому вопросу вернуться придется.

Причем чем раньше, тем лучше.

1. Ведущие страны мира приступают к "зеленому переходу" в экономике и, особенно, в энергетике. Что, в первую очередь, означает отказ от использования угля в производстве электроэнергии. А это значит, что до появления адекватных замещающих "зеленых" генерирующих мощностей, в мире будет расти спрос на газ – главный заменитель угля в энергетике. А вместе с ним будет расти и цена. Ближайшие 10-20 лет будут годами высокого спроса и высоких цен на газ.

2. В такой ситуации долгосрочные контракты всегда выгоднее, чем краткосрочные (где резвятся спекулянты), цены по которым сейчас в Европе выросли до 1000 долларов. По долгосрочным контрактам цены для потребителей значительно ниже.

3. Мы и раньше на самом деле закупали российский газ, отбирая его из транзитной трубы. Только оформляли его на венгерские и словацкие компании. После запуска "Северного потока-2" транзитного газа станет однозначно меньше (пример Венгрии – тому свидетельство). Покупать придется реально у европейцев по спекулятивным спотовым ценам (сейчас это, повторимся 1000 долларов, а может быть и еще выше). Да и не факт, что в условиях дефицита необходимые для нас объемы вообще найдутся. А потому нужно переходить на долгосрочные контракты.

4. Единственный поставщик, который может обеспечить долгосрочные контракты для Украины – это "Газпром". Все остальные варианты – это пока фантастика.

Фото из открытых источников

5. Отказ от прямых закупок российского газа изначально был исключительно пиар-ходом (ради того, чтоб развесить плакаты как на картинке). Который сейчас обходится стране все дороже и дороже. Причем, что самое интересное, "Газпрому" от того, что Украина у него не закупает газ напрямую ни холодно, ни жарко. Ему есть кому его продавать. Теряем по деньгам только мы.

6. Никто так и не смог объяснить, чем российский газ "агрессивнее" других российских товаров, которые Украина ежегодно закупает в РФ на миллиарды долларов.

Игорь Гужва