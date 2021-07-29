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Тихановская попала к Байдену за коробочкой фирменного печенья на месяц раньше Зеленского. Это - удар ниже пояса

Родион Мирошник
Родион Мирошник

Политический эксперт

Фото из открытых источников

Оригинал - в Телеграм-канале Родиона Мирошника

Белорусская президент в оппозиции Светлана Тихановская попала к Байдену за коробочкой фирменного печенья на месяц раньше Зеленского. Это - удар ниже пояса. Перенесет ли его президент-комик?!

Самым логичным для украинского стойкого лидера сейчас было бы в след за главкомом уволить и министра иностранных дел Кулебу. Тут-то его откровенный залёт на лицо. Не смог порешать вопросы со стратегическим партнером.

Ну и закатить истерику прям в очередном видосике, чтобы всем безмерная боль видна была. А американцев напугать словами: раз вы так, то мы идём к Китаю. Восточный партнёр Си уже звонил и приглашал.

Пока же на печенье к Байдену Вовку записали только на 30 августа. Когда и "СП-2" будет достроен и конгрессмены США от обеих партий будут догуливать свои законные отпуска на Майями бич. И заметьте, что с Зеленским о встрече никто не договаривался и ее дату с ним никто не согласовал, его просто вызвали. Не удивлюсь, если он узнал о приглашении из сообщения на сайте Белого дома.

Вот и простой итог: отбивающаяся от "объятий демократии" Беларусь для США гораздо интереснее, чем стоящая в позе "чего изволите" Украина. Как заявил сам Зеленский, а субъектность Украины-то растёт! И ведь не поспоришь…

Родион Мирошник

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