The National Interest: Как бы плоха ни была ситуация в Украине при Порошенко, однако при Зеленском она стала еще хуже

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Американское издание The National Interest, которое пишет в основном для истеблишмента, опубликовало разгромный материал авторитетного аналитика, сотрудника Института Катона Теда Карпентера о демократии в Украине и отношениях Вашингтона и Киева. Эксперт указывает, что при Зеленском ситуация в Украине стала еще хуже, чем была при Порошенко. Карпентер резко отмечает, что США необходимо развеять свой давний миф о том, что Украина – это процветающая демократия.

По словам Карпентера, в Вашингтоне нарисовали себе картинку, на которой Киев – оплот демократии, страдающий от агрессии "авторитарной" России. На деле же Владимир Зеленский предпринял ряд шагов, которые все больше отдают авторитаризмом.

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Издание отмечает, что Киев занимается необязательным провоцированием России. А американские власти после Евромайдана закрывали глаза на "уродливые аспекты "демократической" революции в Украине". Карпентер имеет ввиду радикальные и профашистские организации, которые принимали участие в революции, а потом стали неотъемлемой частью военного аппарата страны.

Как бы плоха ни была ситуация при Порошенко, однако при Зеленском она стала еще хуже, отмечает автор. Власти закрывают оппозиционные СМИ, отправляют под домашний арест политика Виктора Медведчука. При этом, пишет Карпентер для американцев, Медведчук – далеко не единственная цель все более уродливых политических репрессий. СБУ под предлогом противодействия российской агрессии задерживает критиков действующей власти.

Автор приходит к выводу, что настоящая Украина не похожа на демократическое государство. И призывает администрацию Байдена "как можно скорее избавиться от этого все более одиозного клиентского государства".

Согласитесь, не каждый день американский истеблишмент читает подобные аналитические сводки. Кажется, в США уже разобрались, что такое власть Зеленского в Украине. Это говорит о возможном начале формирования токсичного образа Украины, что тревожит, особенно перед встречей Байден – Путин.

Интересно, как скоро в США изменится оценка деятельности Медведчука…

Александр Кальченко