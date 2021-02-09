Tesla Маска вложила 1,5 млрд долларов в биткоины: Почему это может привести к краху компании?

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Компания Илона Маска по производству электромобилей Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоины. Что это означает?

Об этом пишет Павел Вернивский на своей странице в Facebook.

Мне интересно, разве в компании не нашлось финансиста, который сказал бы им про валютные риски? И покупая биткоины, они создают себе лишние проблемы?

Давайте на примере Теслы расскажу, что такое валютный риск. И почему Тесла поступает очень опрометчиво.

Если вы откроете финансовую отчетность Теслы, то увидите, что доллар является валютой, в которой она ведёт эту отчётность. Попросту говоря, доходы, прибыль показаны в долларах.

Однако Тесла – это международная компания. Она продаёт авто в Европе, Китае, других регионах. И в каждом регионе свои автомобили она продаёт за местную валюту. Европейцы покупают в евро. Китайцы в юанях.

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Только мы же помним, что основная валюта это доллар. Потому все доходы Теслы в других странах конвертируются по текущему курсу в доллар.

Допустим на рынке ЕС Тесла зарабатывает 2,3 млрд дол. Если доллар по отношению к евро укрепится до 1:1, но продажи останутся те же, то это приведёт к падению уровня дохода до 1,8 млрд евро.

Всего на одном курсе потери составят 500 млн. И, чтобы компенсировать только эти потери на курсе, то компании нужно продать дополнительно авто на этих 500 млн.

Вот это и есть валютный риск.

Тесле выгодна девальвация доллара и укрепление чужих валют. Потому что так у компании возрастёт доход в долларе благодаря курсовым разницам. И невыгодно укрепление доллара, так как компания будет терять доход на курсовых разницах.

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Хочу сразу сказать, что валютные курсы – это головная боль для многих международных компаний. Потому, чтобы уберечь себя от валютных рисков, компании используют хеджирование валютных рисков. По сути, это финансовые инструменты компенсировать убытки при валютном риске и не портить финансовую отчетность, чтобы не пугать инвесторов.

А теперь представьте, сколько головной боли может быть с биткоином, который прыгает вверх-вниз намного сильнее, чем курс обычных валют. Да, при росте курса биткоина это может превратиться в очередной источник дохода компании. А если курс пойдёт в другую сторону? Если немного упадёт?

И хочу сказать, что валютные риски ещё можно как-то хеджировать с помощью деривативов. А как хеджировать валютный риск от биткоина?

В общем вся эта ситуация очень плохо пахнет. Когда компания, вместо основного бизнеса, начинает полагаться на спекулятивный доход, то это плохо заканчивается для самой компании.

Павел Вернивский