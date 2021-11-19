Теория искусственного происхождения коронавируса: Новые доказательства

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Ученые обнаружили у лаосских летучих мышей коронавирус, больше похожий на возбудителя Sars-CoV-2, чем образец из уханьской лаборатории. Казалось бы, вот оно, доказательство естественного происхождения новой заразы, но не всё так просто.

Об этом пишет The Spectator.

Два года спустя нет никаких сомнений, что пандемия началась в китайском городе Ухань. При этом нет никаких сомнений и в том, что летучая мышь-носитель вируса жила где-то в другом месте.

Как вирус, который обычно находят у подковоносых летучих мышей, живущих далеко на юге Китая или в юго-восточной Азии, оказался в городе, расположенном в тысячах миль к северу? Вот в чем центральный вопрос загадочной истории происхождения COVID. Новые свидетельства говорят, что Лаос может помочь найти ответ.

Поиск вирусов, родственных Sars-CoV-2, получил новый поворот в сентябре, когда команда ученых из Франции и Лаоса обнаружила такой вирус у подковоносой летучей мыши, живущей в пещере в провинции Вьентьян на западе Лаоса. Другие похожие вирусы находили в Камбодже, Таиланде, Японии и в Китае, но эта находка - Banal-52 - отличается от других. Впервые с начала пандемии нашли вирус, генетически более близкий человеческому Sars-CoV-2, чем так называемый RaTG13, обнаруженный на юге Юньнаня в 2013 году. RaTG13, шесть лет хранившийся в лабораторном холодильнике всё в том же Ухане, генетически схож с Sars-CoV-2 на 96,1%, а найденный в Лаосе Banal-52 - на 96,8%.

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Обнаружение Banal-52 с облегчением встретили сторонники теории о том, что Sars-CoV-2 естественным образом перешел к человеку, и ни о каком инциденте в лаборатории речи не идет. Если ближайший родственник COVID порхает между летучими мышами на юго-востоке Азии, то образец из уханьской лаборатории выглядит менее подозрительно. "Я как никогда убеждена, что Sars-CoV-2 имеет естественное происхождение", - говорит Линьфа Ван (Linfa Wang) из сингапурской Duke-NUS Medical School, близкий коллега уханьских ученых.

Однако у лаосского вируса нет важнейшего элемента в части ключевого гена, который и делает COVID таким заразным: речь идет о так называемом сайте расщепления фурина, то есть особом 12-буквенном сегменте генетического текста. Этот элемент ни разу не наблюдали в вирусах, подобных Sars, исключение составляет только Sars-CoV-2. В остальном казалось, что лаосский вирус откинул бремя доказательств по философской сети обратно к сторонникам теории утечки из лаборатории.

А потом электронные письма, раскрытые иском так называемого White Coat Waste Project, вернули всё на свои места. В них содержалась переписка между американским фондом охоты за вирусами EcoHealth Alliance и его инвесторами из правительства США. Ученые обсуждали сбор вирусов у летучих мышей в восьми странах, в том числе в Мьянме, Вьетнаме, Камбодже и Лаосе в 2016-2019 годах. Чтобы избежать сложностей с предоставлением местным подрядчикам своих грантов, они пообещали отправить образцы в лабораторию, которую они уже финансировали. И где была эта лаборатория? В Ухане.

В некоторых письмах речь шла о переправке данных, а не образцов, но в некоторых неоднократно говорили об отправке именно образцов. "Все собранные образцы будут исследованы в Уханьском институте вирусологии", - говорится в одном из писем, датированных 2016 годом. В 2018 году однажды речь шла об отправке непосредственно летучих мышей. Из некоторых писем понятно, что иногда уханьские ученые работали в поле вместе с американскими коллегами.

Напомним, основной вопрос заключается в том, как вирус летучей мыши оказался в Ухане. Итак, как в Юньнане, так и в Лаосе именно ученые оказались теми, кто сознательно отправил вирус летучей мыши в Ухань. Новозеландский специалист по обработке и анализу данных Жиль Деманеф (Gilles Demaneuf), изучавший этот вопрос, считает, что теория о природной передаче "никак не объясняет, почему результатом стала вспышка именно в Ухане, а не где-либо ещё".

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Что касается отсутствия сайта расщепления фурина, в сентябре Drastic, конфедерация аналитиков, работающих, как Деманеф, с открытыми источниками информации, представила другой просочившийся документ, который шокировал научное сообщество. Доктор Питер Дашак (Peter Daszak), глава EcoHealth Alliance, излагал планы совместно с коллегами в Ухане и других городах искусственным образом внедрить новый редкий сайт расщепления в подобные Sars вирусы, собранные в поле. Идея была в том, чтобы лучше понять биологическую функцию сайтов расщепления. В 2018 году он подал запрос в Пентагон на предоставление 14,2 миллиона долларов, но ему отказали, поскольку беспокоились о рискованности этого шага. Однако сам факт такого предложения уже вызывает тревогу.

В конце концов основное финансирование Уханьского института вирусологии поступает от китайского, а не американского правительства. Так что неудача с получением гранта в США могла и не остановить воплощение этой идеи. Более того, абсолютно такой же эксперимент уже проводили, но с другим типом коронавирусов. И знаете, кто этим занимался? Уханьский институт вирусологии.

Практически невозможно поверить, что доктор Дашак не предоставил эту важнейшую информацию. Именно Дашак, участвуя в совместном расследовании ВОЗ и Китая, играл ведущую роль в попытках выдать мысль об утечке из лаборатории за "конспирологическую теорию" и поддержать притянутую за уши идею о том, что вирус оказался в Ухане вместе с замороженной едой.

Если след к источнику пандемии ведет через Лаос, возможно, западные страны смогут узнать больше. Китайское правительство препятствует любым попыткам подобраться к шахтам в Юньнане, где обнаружили RaTG13. Однако теперь, когда мы знаем, что правительство США финансировало отбор проб вирусов в Лаосе, нужно потребовать у EcoHealth Alliance предоставить полную информацию о находках. Оправдания вроде "ой, данные теперь принадлежат китайцам" не пройдут. Американские налогоплательщики профинансировали эти работы. С запозданием Национальные институты здоровья США запросили больше информации.

У Уханьского института была база данных, где были представлены 22257 образцов, большинство собраны у летучих мышей, однако 12 сентября 2019 года онлайн-доступ к ней был закрыт, поскольку кто-то якобы пытался её взломать. Лаборатория публиковала некоторые детали о вирусах, собранных после 2015 года, так что информация о находках, обнаруженных с тех пор в Лаосе, должна быть в этой базе данных. По словам Дашака, он знает, что там, и считает, что это не имеет особого значения. При этом он отказался просить Уханьский институт опубликовать данные, несмотря на его близкое знакомство с местными учеными.

Однако обнаружение похожих вирусов в Лаосе не отвечает на вопрос, как они вырвались на свободу в Ухане. Учитывая безрезультатные попытки найти на китайских рынках зараженных животных, удивительная правда по-прежнему заключается в следующем: вспышка произошла в городе, с самой масштабной в мире программой изучения коронавирусов, переносимых летучими мышами. Кроме того, местные ученые побывали как минимум в двух местах, где обитают схожие с Sars-CoV-2, и привезли их с собой обратно в Ухань, а не куда-либо ещё.

Мэтт Ридли

Перевод: ИноСМИ