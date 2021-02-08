Свойства чеснока: От защиты против вирусов к слепоте

Чеснок является источником многих полезных веществ для организма человека pixabay.com

Чеснок не только придает еде особый вкус, но и обладает многочисленными полезными свойствами. Например, регулирует уровень сахара в крови, повышает здоровье мозга и улучшает мышление. Однако одно из веществ, содержащихся в чесноке, может серьезно навредить здоровью.

Об этом пишет Sohu.

Среди приправ чеснок занимает очень важное место. На юге Китая чеснок — важный ингредиент для приготовления жареных блюд. Если его не добавить в блюдо во время приготовления, то еда потеряет определенный аромат. На севере страны чеснок — это продукт, который употребляют в пищу в сыром виде, и он выполняет функции дезинфектора и оказывает противовоспалительное действие. У чеснока много полезных свойств. Давайте сегодня рассмотрим, чем он полезен для здоровья, а также какие побочные эффекты может вызвать его употребление!

Регулирует уровень сахара в крови

Чеснок обладает свойством снижать сахар в крови. Эксперименты показали, что экстракт чеснока может значительно снизить уровень липидов в крови и липопротеинов низкой плотности у кроликов с гиперлипидемией, повысить уровень альфа-липопротеинов высокой плотности и значительно уменьшить атеросклеротические бляшки. Чеснок также может влиять на синтез гликогена в печени, повышать уровень инсулина в плазме и оказывать положительное терапевтическое воздействие на пациентов с диабетом. Чеснок может помочь организму эффективно снизить содержание жира в крови, а также предотвратить сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания.

Противовоспалительное и дезинфицирующее действие

Чеснок — это природный растительный антибиотик. Многие компоненты, содержащиеся в нем, оказывают сильное ингибирующее действие на болезнетворные микроорганизмы, такие как паразиты и бактерии. Он особенно подходит в качестве вспомогательного средства для лечения гриппа и различных инфекций. Чеснок богат аллицином, который борется с болезнями и уничтожает бактерии. Эксперимент однажды показал, что добавление чеснока в сок может за три минуты уничтожить все бактерии в экспериментальном контейнере.

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Улучшает здоровье мозга и мышление

Согласно последним исследованиям, чеснок также обладает определенной способностью тонизировать мозг. Причина заключается в том, что чеснок может усиливать действие витамина B1, а витамин B1 является важным вспомогательным веществом, участвующим в процессе преобразования глюкозы в энергию мозга. Усиливая функцию окисления углеводов, чеснок обеспечивает клетки мозга энергией, тем самым стимулируя мышление. Поэтому повседневное правильное употребление чеснока может повысить здоровье мозга и улучшить мышление.

Побочные эффекты чеснока

При чрезмерном употреблении чеснока в течение длительного времени, особенно у пациентов с заболеваниями глаз, часто возникают лихорадка, повышенная температура, ночная потливость и другие побочные эффекты. Поэтому некоторые после 50-60 лет могут постепенно ощутить, что зрение стало затуманенным и нечетким. Кроме того могут появиться такие симптомы, как заметная потеря зрения, шумы в ушах, сухость во рту, тяжесть в голове и лице и потеря памяти. Это происходит из-за очень длительного употребления чеснока в пищу, поэтому в народе существует двусмысленная поговорка "чеснок для здоровья полезен, а для глаз вреден".

Перевод: ИноСМИ