Супермутация COVID-19: Насколько опасен "индийский" штамм коронавируса?

Работа крематория в пригороде Мумбаи, 23 апреля 2021 года Francis Mascarenhas/Reuters

У нового варианта коронавируса, который выявили в Индии, заметили сразу две мутации спаечного протеина. Этим вариантом могут заразиться как те, кто уже перенес COVID-19, так и вакцинированные.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В Индии стремительно растет число случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стране с населением более 1,38 миллиарда человек в последние дни ежесуточно регистрируют более 300 тысяч новых инфицирований. Пока никто не может однозначно сказать, является ли причиной такого стремительного распространения болезни именно новый вариант коронавируса B.1.617. Но логично предположить, что мутация имеет определенное отношение к взрывообразному росту количества инфицированных в Индии.

"Индийский" вариант распространяется по планете

Есть немало примеров, когда новые варианты коронавируса способствовали росту количества случаев заражения в той или иной стране. Что касается "индийского" варианта, то некоторые эксперты уже предупреждали, что человечество здесь имеет дело с чем-то вроде супермутации, которая может быстро распространиться не только в Индии, но и по всей планете.

Сжигание тел погибших от коронавируса около крематория в Нью-Дели, 22 апреля 2021 года Danish Siddiqui/Reuters

Уже сейчас "индийский" вариант B.1.617 выявлен в ряде стран, в частности, в Германии, Бельгии, Великобритании, США, Австралии и Сингапуре. В Великобритании, например, по официальным данным, зафиксировано более 80 случаев заражения "индийским" вариантом.

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В чем главная опасность B.1.617?

В новом варианте В.1.617 обнаружены сразу две мутации спаечного протеина - той части вируса, с помощью которой он проникает в клетки организма человека. Как отмечают ученые, эти мутации, которые помогают уклониться от антител, образованных благодаря перенесенной болезни или прививке, облегчают проникновение в организм вируса SARS-CoV-2 и таким образом способствуют заражению.

В.1.617 потенциально может и быстрее распространяться. Существует риск заражения "индийским" вариантом как людей, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию, так и тех, кто был вакцинирован.

Особенности "индийского" варианта

Мутации "индийского" варианта получили название E484Q/E484K. Подобные изменения уже были известны. Они появились в "южноафриканском" варианте B.1.353 и в "бразильском" P1. В некоторых случаях мутацию также обнаружили в "британском" варианте B.1.1.7.

Кроме того, мутация L452R, также обнаруженная в Индии, ранее была замечена в "калифорнийском" варианте B.1.429. Ее можно было найти и в мутировавшем вирусе, который распространялся в Германии.

ВОЗ пока не видит повода для беспокойства

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока классифицирует "индийский" вариант как "вызывающий интерес". То есть его отслеживают, но на данный момент не рассматривают как повод для беспокойства. Доктор Джеффи Барретт, директор Инициативы по геномике COVID-19 в институте Wellcome Sanger, отмечает, что "индийский" вариант за последние несколько месяцев не получил широкого распространения, что, по его мнению, позволяет предполагать, что B.1.617 не так заразен, как "британский" вариант, известный под названием В.1.1.7.

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Но некоторые ученые оценивают ситуацию иначе. И, похоже, последние события доказывают, что они правы. В индийском штате Махараштра более 60 процентов всех выявленных случаев заражений коронавирусом вызваны уже вариантом B.1.617. Это продемонстрировало секвенирование генома вируса.

В то же время индийские медицинские чиновники выражают беспокойство, что объемы секвенирования все еще недостаточны для однозначных выводов относительно того, действительно ли увеличение новых случаев инфицирования вызвал именно вариант B.1.617.

Гудрун Гайзе