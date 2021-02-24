Суп-эликсир, который омолаживает и замедляет старение

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Этот суп — настоящий эликсир, который содержит коллаген и омолаживает, утверждает специалист в области пищевой инженерии Сюмер Сонгур.

Об этом пишет Milliyet.

В зимние месяцы первое, что приходит нам в голову, когда кто-то заболевает, особенно простудой, — приготовить куриный суп с лимоном. Едим и исцеляемся. Действительно ли суп из куриного бульона обладает целительной силой? Или это миф? Специалист в области пищевой инженерии Сюмер Сонгур (Sümer Songur) в попытке разобраться в этом проследил историю куриного супа, которая восходит еще к античности.

Сюмер Сонгур исследовал историю супа на курином отваре и выяснил, при лечении каких болезней он использовался на протяжении всей истории.

Так, согласно исследованию Сонгура, куриный суп, который, как утверждается, обладает бесчисленными полезными свойствами, использовался с древних времен от многих болезней, прежде всего от простуды.

Куриный бульон, как отмечается, даже входил в число методов лечения Ибн Сины, его польза и в наши дни признана многими учеными и экспертами.

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По словам Сонгура, известно о воздействии куриного бульона на иммунитет, простуду, гриппозные инфекции, заболевания костей и суставов, рост клеток и организма.

Но, как показали изыскания Сонгура, у куриного бульона есть еще одно важное свойство, которое на самом деле малоизвестно или остается больше на заднем плане.

Это настоящий эликсир, который содержит коллаген и омолаживает. "Главный структурный компонент кожи — белок, — говорит Сюмер Сонгур. — Куриное мясо — ценный белок, который содержит коллаген, обеспечивающий эластичность кожи. Когда кожа начинает портиться под воздействием возраста или токсинов окружающей среды, появляются такие признаки преждевременного старения, как тонкие бороздки и морщины. Благодаря коллагену в составе куриного бульона кожа приобретает гладкий, здоровый, молодой вид.

Кроме того, цинк, который также содержится в курином бульоне, — это минерал, концентрирующийся в костях. Это важный компонент для борьбы с прыщами и поддержания здоровой кожи. Помимо этого, глицин в составе куриного отвара благодаря своему расслабляющему действию нормализует сон, а желатин поддерживает здоровье волос и ногтей. При этом овощи и специи, которые мы добавляем в куриный отвар, когда готовим суп, йогурт и яйца, используемые для приправы, кратно увеличивают пользу этого целебного эликсира и еще больше повышают его питательную ценность. Суп на курином отваре — это вкусный, полезный кладезь белка, который всегда должен быть на вашем столе в холодные зимние месяцы".

Перевод: ИноСМИ