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Судьбу указа об увольнении судей КС решит Верховный суд

Андрей Портнов
Андрей Портнов

Советник президента Украины в 2011 - 2014 годах, юрист, журналист

Верховный суд Украины. Фото: ukrreporter.com.ua

Оригинал размешен на сайте "Страны".

В ближайшее время главным органом страны станет Верховный Суд. Именно ему предстоит проверить около трёх-четырёх десятков санкционных решений Президента и СНБО и указы об увольнений судей КС.

На Верховном Суде будет сосредоточено теперь особое внимание делового мира, средств массовой информации, лидеров общественного мнения и юридической науки.

Фактически именно в ВС в предстоящие несколько месяцев решится, как дальше будет управляться страна — открытыми, состязательными и процессуальными процедурами или единоличными указами.

Андрей Портнов

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