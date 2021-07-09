Суд по Медведчуку: Так власть борется против лидера одной из ведущих партий в стране

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Об этом пишет Виталий Журавский в своем Telegram-канале.

Виктору Медведчуку продолжили домашний арест до 7 сентября.

С правовой точки зрения возникает множество вопросов.

Первый. Генеральная прокуратура нарушила все сроки подачи ходатайства в суд о продлении домашнего ареста Медведчуку. Согласно Уголовному процессуальному кодексу это можно сделать "не позднее чем за 10 дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей". То есть срок истекал 29 июня. А ходатайство зарегистрировано вечером 6 июля.

Это было сделано с целью, чтобы дело попало к судье Вовку, контролируемому Офисом президента.

Второй. Именно ходатайство подано не по адресу. Судебный контроль дела Медведчука ведет Шевченковский районный суд. И именно там должны рассматривать это дело.

Третий. У прокуроров не было новых эпизодов о продлении срока домашнего ареста. Все аргументы строились на старых вымышленных предположениях, которые полностью разбила сторона защиты.

Медведчук не скрывался, не убегал из государства и сотрудничал со следствием. Кроме того, он – народный депутат, и никто не имеет права препятствовать его депутатской деятельности.

Между совестью, правосудием и личным благополучием следственный судья выбрал последнее.

За всю историю независимости Украины президенты, пока они находились на собственных должностях, добивались судебных преследований своих политических оппонентов. Но все разваливалось при смене власти.

Я допускаю, что дело Медведчука будут затягивать до новых президентских выборов. Главное – финансово его обескровить, заставить замолчать и ограничить в общении с людьми.

Так власть борется против одного из лидеров ОПЗЖ, которая сегодня по влиянию является второй партией в стране.

Виталий Журавский