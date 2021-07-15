Суд над Медведчуком показывает, что Великобритания "перехватывает" Украину из рук США

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский Reuters

В Украине продолжается судилище над неугодными власти во главе с президентом Владимиром Зеленским оппозиционными политиками. На минувшей неделе суд Киева вынес решение о продлении содержания под домашним арестом лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. На решение суда не повлиял тот факт, что сторона защиты фактически опровергла все доводы обвинения, которое вменяет политику предательство интересов страны. По итогам заседания Медведчук заявил, что его адвокаты сделали всё для того, чтобы суд вынес логическое и справедливое решение, но ситуация осталась неизменной.

Что касается сфабрикованного дела против Виктора Владимировича Медведчука в Украине, то весь процесс, конечно же, шит белыми нитками. Непрофессиональная работа прокурора Венедиктовой, следствия и, вообще, Офиса президента.

Я утверждаю, что именно Офис президента в чётком взаимодействии с посольством США и Британии ведёт это дело. Ничего не подготовлено серьёзно, всё крайне зыбко, бездоказательно. Сам факт того, что прямо в зале суда судья задавал вопрос: "Есть ли у вас доказательства?" - и прокурор сказал, что у них доказательств нет, говорит о многом.

Дело сфабриковано, и это чисто политическая расправа. Надо сказать, что Виктор Владимирович не первый день присутствует в украинском бизнесе, украинской политике, у него есть серьёзный опыт ведения дел, поэтому, конечно, там не за что зацепиться. Но цепляться будут, преследовать будут, а доказательств никаких не будет. Они могут попытаться сделать что-то по беспределу, как сделали, например, с закрытием оппозиционных телеканалов.

То, что они сейчас делают, больше похоже на агонию, чем на серьёзную работу, потому что такие дела легко сфабриковать, но и разваливать их достаточно легко, просто говоря правду. Поэтому, думаю, перспектив у этих дел нет, это только накачает дополнительным рейтингом, дополнительным доверием народа Виктора Владимировича, потому что разочарование в Зеленском огромное, куда-то своё отчаяние люди должны будут направлять, и для них действительно реальная альтернатива - то, что предлагает Медведчук.

Суд - это не просто личная борьба нынешней власти, это технология зачистки оппозиционного пространства. То есть на оппозиционном поле могут быть только фрики и дурачки, а серьёзных и вменяемых политиков пытаются выдавить из этого пространства, заставить или уехать из страны, или замолчать.

Но думаю, что это всё в любом случае происходит при согласовании с технологами, работающими, прежде всего, в американском посольстве, имеющими непосредственное отношение к ЦРУ, к MI6 в посольстве Британии. Стоит задача уничтожать любую здравомыслящую оппозицию, чтобы потом можно было говорить: "Ну вот, видите, люди же не выходят, люди же не протестуют, значит, всех всё устраивает". И дальше продолжать создавать видимость так называемой демократии, когда большинство подчиняется мнению меньшинства.

Но в Украине сложилась уникальная ситуация, когда русское большинство вынуждено подчиняться мнению кучки воинствующих, агрессирующих маргиналов, которые действуют тактикой террора при полном покровительстве Запада. Но так будет не всегда, всё равно всё поменяется.

При этом влияние Запада в истории с преследованием оппозиции ключевое. Но всё дело в том, что до встречи Путина и Байдена американцы очень серьёзно поддерживали преследование Медведчука, но после встречи они как-то подзамолчали, переключились на Игоря Коломойского, другие моменты.

Я утверждаю, что преследование Медведчука, прежде всего, курирует MI6. Британцы сейчас пытаются занять все ниши по Украине, можно даже сказать, выдавив оттуда американское влияние. Американцам это явно не по нраву, учитывая, что они взяли на себя обязательства за полгода заставить Украину выполнять Минские соглашения, они явно столкнутся с противодействием не только действующей украинской власти, замазанной по шею в крови Донбасса, но и британцев.

Я убеждён, что к осени американцы столкнутся с невозможностью выполнять Минские соглашения, и, прежде всего, Украине в этом будет помогать Британия. Осенью начнутся самые серьёзные изменения по украинскому направлению, когда американцы могут даже попросить помощи у России, чтобы решить украинский вопрос.

Вашингтон действительно очень беспокоит растущее влияние Лондона, их интересы очень часто начали пересекаться. Если раньше они работали в унисон, то сейчас с каждым днём их позиции расходятся и сталкиваются. Но думаю, что результат этого суда позиции ОПЗЖ только усилит. Главное сейчас - выстоять, продолжать действовать в заданном направлении.

Юрий Кот