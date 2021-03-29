Стратегия деоккупации: Как Украина планирует возвращать Крым

Киев считает утвержденную стратегию деоккупации Крыма историческим документом. Впрочем, не все эксперты разделяют это мнение.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом 24 марта ввел в действие стратегию по деоккупации и реинтеграции Крыма, которая была ранее утверждена Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Оценки документа экспертами расходятся, но большинство признает, что это стало первым официальным указателем по освобождению полуострова со времени его аннексии Россией.

Что предусматривает стратегия деоккупации Крыма

В опубликованном тексте стратегии полуостров и город Севастополь провозглашаются неотъемлемой частью территории Украины и "временно оккупированными территориями". Официальный Киев заявляет о противодействии легитимизации Россией попытки этой аннексии, не признает результатов так называемых "референдумов и выборов", проведенных в Крыму с нарушением украинского законодательства и международного права". Решение этого конфликта предусматривается всеми доступными средствами, но отмечается "приоритетность политико-дипломатических средств".

Кроме этого, Украина не признает принудительного или автоматического получения гражданами Украины, которые проживают в Крыму, гражданства России и вводит меры с переходного правосудия, в частности по возмещению ущерба из-за "агрессии России и оккупации". Киев выступает за "денуклеаризацию и демилитаризацию Крымского полуострова", формирует доказательную базу по "международным преступлениям, которые совершает РФ и ее оккупационная администрация в Крыму". А также выступает против ослабления персональных, специальных экономических и других антироссийских санкций, и инициирует международный переговорный процесс по освобождению Крыма.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал эту стратегию исторической. По его словам, она является первым из "трех китов политики", благодаря которому Киев надеется вернуть полуостров. Двумя другими Кулеба считает восстановление верховенства международного права и полного суверенитета Киева над Крымом. Официальная Москва ответила на эти действия резко отрицательно. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия считает нелегитимными и "посягательством на территориальную целостность России" любые действия Украины по возвращению себе контроля над оккупированным Крымом. В МИД Украины назвали "политическим буллингом" угрозы Кремля тем государствам, которые собираются принять участие в первом саммите дипломатической инициативы Украины "Крымская платформа" в мае этого года.

Только декларативный характер?

Обнародование стратегии по деоккупации Крыма стало поводом для дискуссий и в украинском обществе. Политический аналитик Владимир Горбач упрекнул авторов документа в "довольно декларативном характере" документа. По его мнению, текст стратегии не дает гражданам ответа на вопрос относительно путей и способов деоккупации Крыма. "Более того, вселяет сомнения в адекватности оценки реального положения дел на сегодня. Например, недооценка важности крымско-татарского фактора в этой стратегии деоккупации. Порой складывается впечатление, что авторы подходят к этому вопросу еще с дооккупационными представлениями", - сказал Горбач в комментарии DW.

Зато заместитель представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева указала на то, что стратегия является рамочным документом, от которого не следует ожидать конкретных положений и плана действий. Такой план действий, как было сказано в решении Совета нацбезопасности и обороны, должен быть в трехмесячный срок разработан Кабинетом Министров Украины, напомнила Ташева. По ее словам, действующая стратегия деоккупации Крыма определяет стратегическую политику государства и является открытым документом, "в том числе для наших международных партнеров".

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Ташева отметила, что проблема защиты прав человека проходит сквозной линией через весь документ. "Мне, как крымской татарке, хотелось бы, чтобы там были более точные упоминания о восстановлении прав крымских татар. Но там есть декларация защиты коренных народов, какими являются крымские татары, и защиты культурных религиозных прав крымскотатарского народа, других коренных народов и их право на самоопределение", - отметила заместитель представителя президента Украины в Крыму в разговоре с DW.

Реестры убытков и вопросы Севастополя

Крымский эксперт, соучредитель и главный редактор издания "Черноморские новости" и руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, который сейчас проживает в Киеве, воспринял стратегию по деоккупации Крыма как долгожданную "доктрину с описания принципов, рамок и "красных линий". По его мнению, документ предусматривает осуществление давления на Россию с целью проведения политики непризнания аннексии полуострова, усиления международных санкций и дипломатической блокады.

Клименко уверен, что выполнение стратегии станет большой "административно-управленческой революцией" в Украине. "За предыдущие годы государство и власти Украины не составили ни одного реестра нарушений со стороны российских авиакомпаний, летающих в Крым, и суден, которые заходят в крымские порты. Этот документ предусматривает не только это, но и мониторинг на государственном уровне нарушений прав человека, создание реестра милитаризации Крыма и размещение там ядерного оружия, реестра имущества, которое потеряла Украина и украинский бизнес, реестра убытков от эксплуатации Россией шельфа Черного моря и реестра культурных ценностей, также государственный экологический мониторинг полуострова", - перечислил эксперт в комментарии DW. Вместе с тем он приветствовал положение стратегии, которым Украина не гарантирует никаких имущественных прав лицам, заехавшим на территорию Крыма после его аннексии.

Впрочем, директор киевского Института мировой политики Евгений Магда отметил, что в опубликованной стратегии "сложно найти себя рядовому гражданину". "То, что Украина будет поддерживать иски граждан в судах и не будет признавать действия, направленные на юридическое оформление имущества, - хорошо, но как тем людям, кто проживает на оккупированной территории, себя найти в этой стратегии, мне не совсем понятно", - сказал DW Магда.

Еще одним недостатком стратегии Магда считает отсутствие положений об отмене особого статуса Севастополя, "который ранее во многом был определен тем, что это была база российского Черноморского флота". Среди позитивов стратегии эксперт назвал четкое определение России страной-агрессором. "Но осознавая, что официальные документы являются достаточно сухими, мне в этой стратегии несколько не хватает найти непримиримость, которая должна происходить в словах и действиях", - посетовал эксперт.

Александр Савицкий