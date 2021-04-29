Страна третьего мира: Как Украине вернуть уважение мировых инвесторов

из открытых источников

Недавно появилась информация о размещении Минфином еврооблигаций на сумму $1,25 млрд со ставкой 6,87%. Сегодня на последнем апрельском аукционе ОВГЗ Минфином привлечено 10,4 млрд гривен. Что это значит?

Об этом пишет Павел Кухта на своей странице в Facebook.

После провального месяца, когда российское бряцанье оружием выявило неготовность нашей правительственной системы к кризису, это значительное улучшение ситуации. По крайней мере доступ к финансированию снова появился – хотя теперь мы на практике увидели, насколько он нестабилен.

Расслабляться, очевидно, не стоит. Плановые показатели бюджета все еще не выполняются по внешним заимствованиям, в апреле отставали и по внутренним заимствованиям. За апрель по внутренним заимствованиям привлечено 17,7 млрд гривен, при плане в 32 млрд гривен. $1,25 млрд долларов (чуть меньше 35 млрд гривен) внешних заимствований – чуть менее 60% от плана по росписи, которая должна бы выполняться на данный момент, ведь это первое за год привлечение внешних заимствований.

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Ставки по облигациям, к сожалению, исчерпывающе отражают то, как нас воспринимают инвесторы в мировой экономике. Монголия на аналогичный срок кредитуется под 5%. Армения, которая недавно проиграла войну и погружена в политический кризис – под 3,6%. Мы где-то между Ганой (7,8%) и Египтом (5,9%). Впрочем, хорошо, что рынки в принципе нас пока кредитуют. Россияне, к сожалению, хорошо продемонстрировали, что в кризисной ситуации мы этот доступ к финансированию можем сразу потерять.

Единственный способ вернуть нас в клуб европейских (хотя бы восточноевропейских) стран – это системные реформы, направленные на изменение общественно-политического уклада в нашей стране. В рамках нынешнего "коррупционного консенсуса" мы и в дальнейшем будем где-то между Ганой и Египтом, страной Африки внутри Европы. При нынешнем правительстве, едва способном выполнять рутинную работу, вряд ли стоит ожидать каких-то серьезных сдвигов, но после его замены к ним просто необходимо вернуться.

Павел Кухта