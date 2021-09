Статья Владислава Иноземцева в The Independent – это сигнал, что на Западе усиливается критика Зеленского за репрессии против СМИ и оппозиции

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK РИА Новости

Нашумевшая статья во влиятельной газете "Индепендент" стала сенсацией с момента своего выхода, поэтому достойна того, чтобы изучить ее ключевые тезисы. Для начала несколько слов об издании The Independent и самом авторе статьи.

The Independent – знаменитое британское издание, которое стоит на позициях либеральной демократии. По оценке известного сайта similarweb.com, аудитория The Independent насчитывает 86,3 миллиона человек в месяц. А главное, The Independent – это всемирно известное издание, которое читают и в Великобритании (42,93 %), и в США (24,23 %), и в Канаде, и в Австралии, и в Германии etc.

Владислав Иноземцев – это представитель российских либеральных кругов, хорошо узнаваемый и уважаемый на Западе. Иноземцев – автор около 300 печатных работ, включая 15 монографий, часть его трудов переведена на английский, французский, японский, китайский языки.

Статья Иноземцева – об угрозе авторитаризма. Она так и называется "Нельзя допустить, чтобы авторитаризм пустил корни – где бы то ни было". А в качестве одного из вопиющих примеров автор приводит … современную Украину и репрессии в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший незалежний", а также против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком.

Какие выводы получаются по итогам статьи Владислава Иноземцева? Во-первых, авторитарные методы Зеленского и компании заметили и внимательно отслеживают на Западе. Сам Иноземцев напоминает и об открытом письме президента The Freedom House Майкла Абрамовитца к Джо Байдену, который рекомендовал президенту США поднять на встрече с Зеленским вопрос давления на СМИ; и о докладе специального представителя ООН по вопросам свобод медиа Ирен Хан. Во-вторых, критика авторитарных методов Зеленского и компании звучит со стороны либералов и либеральных СМИ. Иноземцев – это типичный прозападный либерал, а не сторонник "Единой России". А это очень тревожный сигнал, тот же The Independent – это знаковое издание для английских либералов.

А, в целом, статья в The Independent, письмо президента Freedom House, громкое выступление депутата Максимилиана Кра в Европарламенте, отчет мониторинговой миссии ООН – это все звенья одной цепи. Добавим еще и недавний визит в Украину членов Сената Франции Натали Гуле и Жоэля Геррио, которые специально приехали, чтобы встретиться с Медведчуком, который находится под домашним арестом, и изучить ситуацию с запретом телеканала "112 Украина" и других СМИ.

И, в целом, это означает, что на Западе усиливается критика в отношении Зеленского за репрессии против СМИ и оппозиции во главе с Виктором Медведчуком.

Павел Кутуев, доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ