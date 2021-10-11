Статья Медведева - это намек на то, что грядет смена руководства Украины и по этому поводу есть консенсус между США и РФ

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден, 16 июня 2021 год, Женева Denis Balibouse / EPA / ТАСС

Об этом пишет Михаил Чаплыга в своем Telegram-канале.

Утро перестает быть томным...

Медведев в РФ опубликовал весьма знаковую статью. С претензией на "пророчество Анархиста", но еще печальней для Зеленского.

Опубликовал аккурат в день приезда "по просьбе американской стороны" в РФ "санкционной" Нуланд... без печенек.

Ради такого случая РФ сняла санкции с Нулад и выдала визу, а США сняли санкции с целого ряда граждан РФ... включая Суркова.

Итак... статья выходит в день приезда в РФ из США госпожи Нуланд, а в самой статье есть такой пассаж:

"Страна находится под прямым иностранным управлением. Причем управление это гораздо жестче, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период. ... А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном"...

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Сама статья интересна с точки зрения того, что там впервые звучит мысль: "Выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые"....

Т.е. речь не о "братских народах" на условиях поглощения Украины Россией, а "выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией"...

И тонкий намек на то, что грядет смена руководства Украины и по этому поводу есть консенсус между США и РФ.

При этом обострение отношений с США уже очевидно даже для самых упоротых свидетелей секты Зе. Да и сам Зе охарактеризовал их как: "Наглое и мощное стояние в наступательной (простите) позиции"...

Помню, как месяца 3 назад в разговоре с Бизяевым на одной из передач мы пришли к выводу, что Зеленского раздавят клещи США и РФ, а не внутреннее напряжение...

Ну... на то и пророки, чтоб предвидеть.

За сим еще раз убеждаюсь в правильности стратегии - залечь на дно и дать возможность стаям товарищей сожрать друг друга в этой огненной осени... Готов почти даром обеспечить тыл ВСЕМ воюющим сторонам... Подбодрить!

Михаил Чаплыга