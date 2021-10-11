Статья Медведева - это намек на то, что грядет смена руководства Украины и по этому поводу есть консенсус между США и РФ
Об этом пишет Михаил Чаплыга в своем Telegram-канале.
Утро перестает быть томным...
Медведев в РФ опубликовал весьма знаковую статью. С претензией на "пророчество Анархиста", но еще печальней для Зеленского.
Опубликовал аккурат в день приезда "по просьбе американской стороны" в РФ "санкционной" Нуланд... без печенек.
Ради такого случая РФ сняла санкции с Нулад и выдала визу, а США сняли санкции с целого ряда граждан РФ... включая Суркова.
Итак... статья выходит в день приезда в РФ из США госпожи Нуланд, а в самой статье есть такой пассаж:
"Страна находится под прямым иностранным управлением. Причем управление это гораздо жестче, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период. ... А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном"...
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Сама статья интересна с точки зрения того, что там впервые звучит мысль: "Выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые"....
Т.е. речь не о "братских народах" на условиях поглощения Украины Россией, а "выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией"...
И тонкий намек на то, что грядет смена руководства Украины и по этому поводу есть консенсус между США и РФ.
При этом обострение отношений с США уже очевидно даже для самых упоротых свидетелей секты Зе. Да и сам Зе охарактеризовал их как: "Наглое и мощное стояние в наступательной (простите) позиции"...
Помню, как месяца 3 назад в разговоре с Бизяевым на одной из передач мы пришли к выводу, что Зеленского раздавят клещи США и РФ, а не внутреннее напряжение...
Ну... на то и пророки, чтоб предвидеть.
За сим еще раз убеждаюсь в правильности стратегии - залечь на дно и дать возможность стаям товарищей сожрать друг друга в этой огненной осени... Готов почти даром обеспечить тыл ВСЕМ воюющим сторонам... Подбодрить!
Михаил Чаплыга