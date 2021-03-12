США потратят 100 млрд долл. на создание новой межконтинентальной ракеты

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Соединенные Штаты собираются потратить 100 миллиардов долларов на создание новой межконтинентальной ракеты, однако, по данным доклада Федерации американских ученых (Federation of American Scientists или FAS), этот проект основывается на неверных и устарелых выводах.

Об этом пишет The Guardian

В этом докладе, который будет опубликован на следующей неделе, говорится о том, что запланированное создание нового оружия по программе Наземного стратегического сдерживания (Ground Based Strategic Deterrent — GBSD) является, скорее, результатом активного лоббирования со стороны представителей промышленности и политиков из некоторых штатов, рассчитывающих получить самую большую выгоду от ее реализации, а не ясной оценки целей создания новой межконтинентальной баллистической ракеты.

"Становится все более очевидным отсутствие серьезного обсуждения той роли, которая предназначена для этого оружия времен холодной войны в тех условиях, которые сложились в сфере безопасности уже после ее окончания", — отмечается в докладе FAS, получившем название "Шахтное мышление" (Siloed Thiking).

По данным экспертов FAS, которая представляет собой непартийный исследовательский центр, предложенный Военно-воздушными силами США ценник по стоимости разработки и производства новой баллистической ракеты был специально сформирован таким образом, чтобы он оказался немного меньше затрат на продление жизненного цикла тех ракет, которые она должна заменить, то есть, "Минитмен III".

Проведенный примерно в это же время корпорацией РЕНД независимый анализ показал, что стоимость создания совершенно новой межконтинентальной баллистической ракеты будет в два или в три раза выше.

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Предпринятая Конгрессом попытка санкционировать проведение независимого расследования о сравнительной стоимости проектов была блокирована в 2019 году с помощью промышленного лобби.

По имеющимся в настоящее время данным, затраты на приобретение новых ракет составят 100 миллиардов долларов, тогда как общая стоимость разработки, эксплуатации и обслуживания в течение всего жизненного цикла вплоть до 2075 года составит, согласно оценке, 264 миллиарда долларов.

Доклад "Шахтное мышление" будет опубликован как раз в тот момент, когда администрация Байдена занимается подготовкой своего первого оборонного бюджета, на основании которого можно будет сделать вывод о ее намерениях в отношении проекта по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты, который пока находится на ранней стадии реализации.

В сентябре 2020 года компания Northrop Grumman по результатам тендера при отсутствии конкурентов получила 13,3 миллиарда долларов на реализацию первой фазы этого проекта, которая включает в себя инжиниринг, разработку и производство. Это произошло всего через год после того, как фирма "Боинг", единственный соперник, вышла из гонки и объяснила свой шаг подтасованными условиями конкуренции при проведении тендера. По словам представителей "Боинга", приобретение компанией "Нортроп Грумман" одного из двух предприятий в Соединенных Штатах, занимающихся производством твердого ракетного топлива, позволило ей получить несправедливое преимущество.

В настоящее время Соединенные Штаты имеют в распоряжении 400 ракет "Минитмен III", которые размещаются в пяти штатах — Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг. Многие сторонники контроля над вооружениями считают, что вместо их замены следует полностью от них избавиться по причине их уязвимости и вытекающей из этого нестабильности.

Президент Соединенных Штатов в случае внезапной атаки со стороны России (это единственная страна, обладающая достаточно большим арсеналом для проведения подобной атаки), будет иметь в своем распоряжении всего полчаса для принятия решения о запуске наземных баллистических ракет, тогда как в случае промедления они могут быть полностью уничтожены вражескими боеголовками. Это решение должно быть принято на основе данных, полученных от систем раннего обнаружения, которые могут оказаться неисправными или подвергнуты взлому.

"Решение о запуске американских межконтинентальных баллистических ракет в таких условиях может быть самым значимым во всей человеческой истории, — отмечается в этом докладе. — Неважно, насколько компетентным является президент, поскольку ни один человек не в состоянии принять рациональное решение в таких чрезвычайных обстоятельствах, и при этом нужно еще учитывать, что сама система является иррациональной, а тревога может оказаться ложной".

Люди, скептически настроенные в отношении межконтинентальных баллистических ракет, включая бывших министров обороны и занимавших командные должности военных, утверждают, что вместо этого Соединенные Штаты должны полагаться на свои бомбардировщики с ядерными бомбами на борту и на ракеты, размещенные на подводных лодках. То есть — на возможности двух других составляющих американской ядерной триады, которые могут быть использованы для нанесения ответного удара в случае подтверждения ядерной атаки.

Однако сторонники новых межконтинентальных баллистических ракет возражают против большей зависимости от ракет "Трайдент" морского базирования, которые, по их мнению, могут оказаться заложниками прогресса в области борьбы с подводными лодками.

"Не имеет смысла полагаться в течение продолжительного времени на то, что океанские глубины всегда будут оставаться непроницаемыми", — отметил Тим Моррисон, бывший советник Белого дома по России и ядерному оружию в период правления президента Дональда Трампа, а ныне сотрудник Гудзоновского института (Hudson Institute).

"Наши соперники понимают, какая часть нашего сдерживания возложена на наши субмарины, и можно быть уверенным в том, что они стремятся сделать их уязвимыми. Я не вижу смысла в том, чтобы Соединенные Штаты положили еще больше яиц в эту корзину за счет ликвидации самого дешевого и наиболее чувствительного элемента нашей триады", — добавил он.

В докладе Федерации американских ученых делается противоположный вывод — выживаемость американского подводного флота, на котором размещается 55% общего ядерного арсенала, "вряд претерпит какие-либо изменения, даже в течение ближайших нескольких десятилетий".

Некоторые критики выступают за введение паузы в реализацию проекта по разработке новых межконтинентальных ракет наземного базирования, а также за отсрочку запланированного увеличения финансирования на тот период, пока новая администрация проводит работу над "Обзором ядерной политики" (Nuclear posture review).

Хотя такого рода пауза возможна, администрация Байдена, судя по всему, не собирается заниматься переоценкой существующей триады, которая с самого начала холодной войны является в Америке своего рода ортодоксальной концепцией.

"Я думаю, что они примут неверное решение, — сказал бывший министр обороны Уильям Перри в интервью газете The Guardian.

— Аргументы в поддержку существующей триады так прочно вошли в наше сознание за все эти годы, что будет очень трудно найти способ избавиться от них".

В докладе, опубликованном во вторник Центром международной политики (Centre for International Policy) подчеркивается, что компания "Нортроп Грумман" и ее основные субподрядчики только в 2019 и в 2020 годах потратили более 119 миллионов долларов на лоббистскую деятельность, а в целом на них работают 410 лоббистов, включая многочисленных бывших государственных чиновников.

Растущая военная мощь Китая постоянно используется сторонниками новых стратегических ядерных ракет в качестве обоснования для разработки и создания нового оружия. Когда конгрессмен-демократ Ро Кханна предложил в прошлом году поправку об использовании для борьбы с COVID-19 1 миллиарда долларов из пакета финансирования проекта по созданию новых межконтинентальных ракет наземного базирования, республиканка Лиз Чейни из штата Вайоминг, где на военно-воздушной базе Warren размещаются ракетные комплексы "Минитмен", была очень близка к тому, чтобы назвать своего коллегу марионеткой Китая.

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"Если честно, я не думаю, что руководство Китая даже в самых смелых своих мечтаниях могло бы представить, что может заставить члена Конгресса США ради борьбы с пандемией предложить лишить наши ядерные силы миллиарда долларов", — сказала Лиз Чейни.

Согласно оценкам экспертов Федерации американских ученых, ядерный арсенал Китая насчитывает 320 боеголовок, тогда как Соединенные Штаты имеют 3800 боеголовок, если учитывать как развернутые, так и хранящиеся в резерве. В докладе "Шахтовое мышление" подчеркивается, что американские межконтинентальные баллистические ракеты не имеют никакого отношения к сдерживанию Китая, поскольку любой запуск ракеты с плато Великие равнины, а также любые ракеты в небе над Арктикой будут восприняты Москвой как атака на Россию, в результате чего возникнет риск расширения и без того катастрофического конфликта.

"В целом, рекомендация Военно-воздушных сил США… относительно продолжения реализации новейшего проекта по наземному стратегическому сдерживанию была основана на целом ряде ложных выводов о том, каким образом этот проект сможет заполнить предполагаемые системные бреши, поддержать в здоровом состоянии промышленную базу по созданию больших твердотопливных ракетных двигателей… и — что самое важное — оказаться более дешевым по сравнению с программой по продлению жизненного цикла ракет "Минитмен"", — подчеркивается в докладе "Шахтное мышление".

"Задним числом и после проведения дополнительных исследований все эти выводы представляются преувеличенными или не соответствующими приоритетам", — отмечают в заключение авторы этого доклада и призывают к основательной переоценке принятых ранее решений.

Джулиан Боргер



Перевод ИноСМИ