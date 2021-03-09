Срочно удалите со своего смартфона это опасное приложение

Фото из открытых источников

Пользователям [операционной системы] "Андроид" поступило новое серьезное предупреждение: проверить свои телефоны на наличие "очень опасного" приложения, которое было установлено 100 миллионов раз. Раньше это приложение обвиняли в сокрытии вредоносного шпионского ПО. Теперь – в утечке данных, от которой пострадали миллионы пользователей. Так что если оно у вас установлено, немедленно его удалите.

Об этом пишет Forbes

Итак, опять двадцать пять. Выяснилось, что приложение, которое обещает "защитить вашу конфиденциальность и обезопасить вас", работает с точностью до наоборот. И "очень опасным" его называют не впервые. В прошлом году один технический обозреватель предупредил, что оно "вызывает столько опасений, что его невозможно рекомендовать даже для самых элементарных задач".

Разумеется, мы говорим о SuperVPN – наборе бесплатных и платных приложений, который в прошлом году получил два громких предупреждения по поводу безопасности. Во-первых, сайт VPNpro предупредил, что "у более 105 миллионов человек могли быть украдены на продажу данные их кредитных карт, личные фотографии и видео, а их личные разговоры могли быть записаны". А всего несколько недель спустя вскрылось, что приложение "позволяет хакерам перехватывать сообщения между пользователем и провайдером и даже перенаправляет пользователей на вредоносный хакерский сервер".

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VPN-клиенты как бы создают безопасный туннель между вашим устройством и интернетом, направляя ваш трафик через сервер VPN, чтобы скрыть ваше местоположение и вашу онлайн-активность. Такие приложения стали в последние годы невероятно популярны – во многом из-за повышенного внимания к вопросам конфиденциальности и безопасности, а также на фоне протестов по всему миру. Но, как это всегда бывает, надо хорошенько все проверить, прежде чем устанавливать их на свой телефон.

В пятницу исследовательская группа CyberNews предупредила, что "некий пользователь популярного хакерского форума продает три базы данных с учетными данными пользователей и данными устройств, украденными с трех различных VPN-сервисов "Андроида". Речь идет о SuperVPN, который считается одним из самых популярных (и опасных) VPN-клиентов в "Гугл плэй" со 100 миллионами установок, GeckoVPN (10 миллионов установок) и ChatVPN (50 тысяч установок).

По данным CyberNews, утечка охватывает подробные сведения о 21 миллионе пользователей, включая имена, адреса электронной почты и логины к учетным записям, платежные данные и даже данные об их устройствах. Исследователи утверждают, что были взломаны журналы доступа с IP-адресами, которые собираются при входе в программу. Даже если не брать в расчет вредоносное ПО и взломанные данные, сбор журналов доступа – тревожный звонок для VPN-клиента.

CyberNews рассмотрела лишь часть взломанных данных, выставленных на продажу. "В открытый доступ попали не все данные, – сообщила мне исследовательская группа, – но даже по выборочным мы видим, что регистрируются не только тип пользовательского устройства, но и номера IMSI и другие сведения".

Так что проверьте свой телефон и, если найдете это приложение, немедленно удалите. "Еще стоит отметить, – сказали мне в CyberNews, – что в магазине "Гугл плэй" есть минимум шесть других похожих приложений, с идентичными описаниями и логотипами, но от разных разработчиков".

Если вы все же хотите установить VPN-клиент, выберите известного разработчика с проверенными отзывами (но только не в Play Store), чтобы убедиться, что явных проблем за ним не числится. Избегайте бесплатных приложений – это неспроста, они с подвохом. В прошлом году VPNpro проверил первую десятку бесплатных VPN-клиентов в Play Store и обнаружил, что все они "очень опасны" и имеют "критические уязвимости". Выяснилось, что все десять приложений имеют недостатки в шифровании, – одно это подрывает их ценность как VPN-клиентов, безотносительно других нареканий.

"Во время тестов, – сказал тогда VPNpro о SuperVPN, – мы заметили, что он подключается к нескольким хостам, причем некоторые сообщения отправляются через незащищенный HTTP. При этом идет передача зашифрованных данных. А после дополнительных исследований мы обнаружили, что в сообщениях содержится ключ для расшифровки информации".

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В прошлом году VPNpro заявил, что "удивлен, что "Гугл" оставил у себя в магазине столь крупное и уязвимое приложение с минимумом 100 миллионами скачиваний". В апреле прошлого года "Гугл" удалил бесплатное приложение SuperVPN из Play Market. Но теперь оно вернулось. Так что, пользователи "Андроид", держите ухо востро: как считает CyberNews, лучший совет – "удалить свою учетную запись и переключиться на надежного поставщика VPN".

Как SuperVPN удалось вернуться в Play Store с таким послужным списком, непонятно. Я спросил у "Гугл" и попросил разработчика SuperVPN прокомментировать ситуацию. Но, дважды оставшись без ответа, я вряд ли буду обновлять статью.

Первые предупреждения по поводу SuperVPN появились еще в 2016 году, но приложение продолжает развиваться. Возможно, поэтому его обвиняли в манипулировании результатами поиска в Play Store. "Любое приложение из первой десятки поиска, – говорит VPNpro, – получит больше скачиваний и соберет больше пользователей, а это значительный доход от абонентской платы или рекламы". Но вот прозвучало еще одно предупреждение, и проблемы с SuperVPN только копятся. В общем, вас предупредили.

Зак Доффман

Перевод ИноСМИ