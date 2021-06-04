Способна ли Украина дать отпор лучшим образцам российского оружия?

В отличие от соперников Москвы из числа великих держав, Вооруженные силы Украины не обладают современными вооружениями для эффективной войны и обороны, считает автор американского издания. Какое российское вооружение подтолкнуло к такому мнению?

В отличие от соперников Москвы из числа великих держав, Вооруженные силы Украины не обладают малозаметными вооружениями и комплексами глубокого проникновения для преодоления многочисленных уровней весьма современной российской противоракетной обороны. Так, например, размещенные на территории Крыма флагманские российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" представляют собой серьезную угрозу для военных объектов в восточной и центральной части Украины. "Системы С-400 способны поразить любой летящий объект в центральной части Украины. Все это серьезная угроза для нас", - подчеркнул недавно бывший секретарь Национального совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в беседе с представителями местных средств массовой информации. Комплексы С-400 оснащены мощными радарами и различными типами ракет, которые могут использоваться против пилотируемых аппаратов, а также против дронов, крылатых и баллистических ракет в радиусе до 400 километров.

Для логической стройности автор статьи исходит из того, что участниками этого конфликта являются только Россия и Украина, однако любая подобного рода война не исключает международного вмешательства, которое может резко изменить ход сражений.

Конфликт на Донбассе входит в новую фазу эскалации, и в настоящее время вероятность открытой военной конфронтации между Россией и Украиной является более высокой, чем раньше. Далее будут представлены пять образцов российского оружия, которые Россия может применить в случае масштабной войны с Украиной с использованием обычных вооружений.

Вот что следует иметь в виду: в боекомплект российских тяжелых самоходных гаубиц входят 50 снарядов, их реальная скорострельность составляет от семи до восьми выстрелов в минуту, они обладают достаточно современным прицельным комплексом, а дальность их стрельбы позволяет держать под прицелом значительные части территории Украины.

В распоряжении Киева имеется небольшое количество устарелых и частично изношенных самолетов МиГ-29, Су-24, Су-25, а также несколько истребителей Су-27, однако они не способны успешно защитить воздушное пространство Украины в случае масштабной войны с Россией с применением обычных вооружений. Они не только будут неспособны сами эффективно действовать в случае конфликта - с учетом возможностей российской противовоздушной обороны, но будут вынуждены столкнуться с российской боевой авиаций, значительно превосходящей украинскую как в количественном, так и в качественном отношении. Современные российские истребители, включая грозные Су-35С, без труда справятся с украинскими боевыми самолетами, и, кроме того, они способны нанести сокрушительные и высокоточные удары по объектам военной и политической инфраструктуры, используя для этого целый набор ракет воздух-земля и управляемых бомб.

Су-35С борт №07 красный в Раменском, июль 2013 г. russianplanes.net

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БМП-3М

Потенциальное российское вторжение на территорию Украины приведет к крупным сражениям в плотной городской среде, и в таком случае приоритет часто будет отдаваться более маневренным боевым машинам пехоты (БМП), а не более тяжелым основным танкам. Новейшие российские БМП будут активно использоваться в подобного рода операциях на территории Украины. Новейшие российские БМП-3М оснащены новой башней, они могут использовать дополнительные типы снарядов, а также имеют новую систему защиты. Кроме того, их огневая мощь значительно увеличена. На опубликованном ранее на этой неделе видео показано, как эти БМП-3М перевозят по мосту, который теперь связывает Россию с Крымом.

БМП-3М "Драгун" - модернизация БМП-3М wikipedia.org

Т-90М

Несмотря на то, что подобный конфликт частично будет проходить в условиях городской среды, основные боевые танки, несомненно, будут играть определенную роль в более крупных сражениях. Российские сухопутные силы располагают самым большим в мире количеством танков (в общей сложности 13 тысяч), при этом значительное количество основных боевых танков прошли несколько стадий модернизации и сегодня представляют собой силу, с которой следует считаться. Украинский основной боевой танк Т-84 "Оплот" - это сама по себе грозная машина, однако этих танков, судя по всему, произведено недостаточно для того, чтобы оказать эффективное сопротивление мощным российским танкам Т-90А и модернизированной версии Т-90М. По имеющимся данным, танки Т-90 уже были замечены на Донбассе, и, как говорят, нанесли там значительный ущерб украинским военным.

Принятый на вооружение в апреле 2018 года "Терминатор" - это многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки на базе танка Т-90 Пресс-служба ЦВО

2С19 "Мста-С"

Для продолжающегося вооруженного конфликта на Донбассе характерным является постоянный обмен артиллерийскими ударами между украинскими военными и поддерживаемыми Россией силами. Эта тенденция, скорее всего, приведет к полномасштабной войне между Украиной и Россией, при этом Москва недавно направила в Крым целые железнодорожные составы с модернизированными и оснащенными 152,4-миллиметровыми орудиями самоходными гаубицами 2С19 "Мста-С". В их боекомплект входят 50 снарядов, их скорострельность составляет примерно семь или восемь выстрелов в минуту, и, кроме того, они обладают достаточно современным прицельным комплексом, а дальность их стрельбы позволяет держать под прицелом значительные части территории Украины. С учетом подавляющего превосходства России в воздухе и наличия у нее продвинутой противоракетной обороны, Вооруженные силы Украины столкнуться с серьезными проблемами, пытаясь сдержать исходящую от этих систем угрозу.