Спикер Разумков не имел права подписывать три закона о "судебной реформе"

Спикер ВР Дмитрий Разумков Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Об этом пишет Елена Броницкая в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Спикер Дмитрий Разумков не имел права подписывать три закона о так называемой судебной реформе, потому что по факту 20 июля не было легитимного внеочередного заседания Верховной Рады.

Как мы помним, 20 июля по инициативе президента Владимира Зеленского состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. Ранее депутаты приняли 4 закона о так называемой судебной реформе, но оппозиция заблокировала их, подав проекты постановлений об отмене. Поэтому на повестке дня внеочередного заседания были 10 проектов постановлений об отмене принятия в целом 4 законов. При этом на заседание собралось всего 99 депутатов – это легко можно проверить на официальном сайте www.rada.gov.ua.

В итоге ни один из проектов постановлений не набрал необходимого количества в виде 226 голосов. Да и не мог набрать, ведь в зале было только 99 депутатов.

В связи с этим интересно изучить, какую позицию заняли украинские политики первого эшелона.

Юлия Тимошенко, которая периодически под лозунгом "молодому президенту нужен опытный премьер" просится в коалицию к Зеленскому и компании, благоразумно промолчала. От "Батькивщины" только отдельные депутаты критиковали по мелочам, но в принципе ни словом не подвергли сомнению легитимность заседания, где присутствовали всего 99 парламентариев. При этом, скажем за проект постановления №5069-П "Батькивщина" дала 8 голосов за. К слову, фракция "Европейской солидарности" Петра Порошенко тоже дала 12 голосов за. В народе это называется "и нашим, и вашим". "Голос", который в народе дразнят "Голосом грантоедов", вообще не заявил никакой позиции.

Виктор Медведчук – единственный из топ-политиков, кто с помощью Конституции и законов Украины аргументировал, что по факту заседание ВР от 20 июля – это фикция. Получается, слова Руслана Стефанчука, который заявил депутатам, что нормы Регламента якобы не содержат требования о кворуме для проведения внеочередного заседания, это неправда. Конечно, вице-спикер может сказать в свое оправдание, что он не знал, но незнание законов не освобождает от ответственности.

Оппозиционер аргументировал свою позицию решением Конституционного суда Украины № 17-рп/2002 от 17 октября 2002 года о том, что Верховная Рада имеет право принимать законы и постановления при условии, что на заседании присутствует количество депутатов, "которое согласно Конституции Украины необходимо для принятия соответствующего решения". То есть, минимум 226 голосов, как закреплено в Конституции.

В связи с этим Медведчук предупредил, что если спикер подпишет законы о "судебной реформе", то Конституционный суд может признать их неконституционными "в связи с нарушением установленной Конституцией Украины процедуры их рассмотрения и принятия".

И такая позиция Медведчука, который последовательно критикует Зеленского и компанию за нарушение Конституции (и в истории с рейдерской атакой на Конституционный суд и главу КС Александра Тупицкого, и в случае с фальшивым "внеочередным заседанием") – одна из причин политических репрессий.

Соответственно, из заявления Медведчука следует, что сегодня спикер Дмитрий Разумков не имел права подписывать три закона о так называемой судебной реформе (№3711-д (о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) с предложениями президента), №5068 и №5069 о деятельности Высшего совета правосудия), потому что по факту 20 июля не было легитимного внеочередного заседания Верховной Рады.

Елена Броницкая