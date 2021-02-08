live
Новости » Общество Читати новину українською

Спичрайтеры Зеленского в очередной раз сели в лужу

Им никто не сказал, что Google Doodle для каждой страны - разные

Василий Апасов
Василий Апасов

Ведущий Телеканала ZIK, журналист, председатель ОО " Национальный интерес Украины"

Владимир Зеленский Twitter Владимира Зеленского

Оригинал на странице Facebook ведущего и журналиста Телеканала ZIK 

"Даже сам Гугл...."

Владимир Александрович поздравил команду "Академика Вернадского" с 25 летием станции, о чем сообщает в Твиттере.

Ну, не закрыл и уже хорошо, согласитесь.

"И даже Гугл сообщил миру, что украинской станции...." - говорится в сообщении

Владимир Александрович, гоните в шею ваших необразованных пиарщиков. Гугл-дудлы показываются в каждой стране разные. Поэтому украинцам Гугл сообщил о "Вернадском", а вот новозеландцам о Дне Вайтанги. 

«Даже сам Гугл....» Владимир Александрович поздравил команду «Академика Вернадского» с 25 летием станции, о чем...

Опубликовано Василием Апасовым Суббота, 6 февраля 2021 г.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIKUA.TV

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

читайте также

Зарплата, как в Польше: В "Слуге народа" рассказали, сколько времени на это понадобится Пенсии не хватает: Бывший президент Польши Валенса ищет работу В Польше на подпольной табачной фабрике задержали 5 украинцев Первая встреча "Люблинского треугольника": О чем договорились стороны

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Защитить медиа. Тарифные протесты. Пожар во Львове. Страшная аватокатастрофа | #Новости | 06.02.21
Закриття телеканалів ZIK,
Закрытие телеканалов ZIK,
Елена Лукаш | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу