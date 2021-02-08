Спичрайтеры Зеленского в очередной раз сели в лужу
Им никто не сказал, что Google Doodle для каждой страны - разные
Оригинал на странице Facebook ведущего и журналиста Телеканала ZIK
"Даже сам Гугл...."
Владимир Александрович поздравил команду "Академика Вернадского" с 25 летием станции, о чем сообщает в Твиттере.
Ну, не закрыл и уже хорошо, согласитесь.
"И даже Гугл сообщил миру, что украинской станции...." - говорится в сообщении
Владимир Александрович, гоните в шею ваших необразованных пиарщиков. Гугл-дудлы показываются в каждой стране разные. Поэтому украинцам Гугл сообщил о "Вернадском", а вот новозеландцам о Дне Вайтанги.
«Даже сам Гугл....» Владимир Александрович поздравил команду «Академика Вернадского» с 25 летием станции, о чем...Опубликовано Василием Апасовым Суббота, 6 февраля 2021 г.