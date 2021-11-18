Спецпроцедура как вторая жизнь "безумного принтера"

Зал заседаний Верховной Рады Украины - депутаты IX созыва president.gov.ua

О том, как менялся украинский парламентаризм, следует написать целую книгу. О нормах, которые в свое время казались правильными и нужными, а затем, как сказал бы наш президент, – "никчемными". О том, например, что для победы на мажоритарном округе депутату нужно было проходить два тура голосования. О том, что, согласно тогдашнему регламенту, в Раде первых созывов для принятия результативного решения устанавливался кворум в 300 голосов. Именно вследствие такого требования Кравчук не смог назначить премьером директора "Азовстали" Александра Булянду: большинство голосов он набрал, но не прошел из-за отсутствия кворума, и кресло главы правительства досталось в 1992-м Леониду Кучме.

Интересно, между прочим, сколько бы сейчас решений провела Рада, если бы действовала норма по кворуму в сессионном зале? Ведь депутаты не отличаются дисциплинированностью. По крайней мере, далеко не все. Но, во всяком случае, жизнь не стоит на месте, она постоянно варьирует, и те же положения об императивном мандате то изымают, то внедряют снова. Сегодня, впрочем, я буду говорить не об императивном мандате. А о спецпроцедуре, то есть об ускоренном порядке рассмотрения поправок к законопроекту. А непосредственным поводом для такого разговора является то, что "слуги народа" взялись подобной возможностью беззастенчиво злоупотреблять. И то, что было задумано в виде исключения из правила, вдруг стало самим правилом.

Но сначала – немного "матчасти". Что такое спецпроцедура? Это рассмотрение исключительных поправок к законопроекту – по пять поправок от фракций и групп и по одной правке от любого внефракционного депутата. О механизме спецпроцедуры заговорили как о предохранителе от "правочного спама", то есть ситуации, когда депутаты подавали правки массово, в промышленных масштабах, чтобы похоронить под их лавиной (а "лавина", бывало, достигала 16 тысяч) тот или иной законопроект. Чтобы запустить спецпроцедуру, нужно собрать 150 подписей народных избранников. И если эти 150 подписей есть – законопроект рассматривают в ускоренном темпе, не останавливаясь подробно на каждой из правок.

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Механизм спецпроцедуры описан в статье 119-1 Регламента Верховной Рады. Перескажу ее содержание своими словами и одним предложением: если парламентарии "наклепали" правок в пять раз больше, чем статей в самом законопроекте, можно применять спецпроцедуру. Как в том коротком анекдоте: "Депутаты рассматривают заповедь "не укради", уже внесено 100500 правок". А если серьезно, то статья сто девятнадцать-прим была введена отдельным законом "О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины о противодействии злоупотреблениям правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры", принятым в 2020 году.

Этот закон подверг критике теперь уже бывший спикер ВР Дмитрий Разумков. Он отметил и, собственно, справедливо отметил, что статья 119-1 противоречит другим статьям регламента. Таким, как 45-я, 120-я, 121-я. Правда, прозрение на Разумкова снизошло именно в тот момент, когда парламент принимал по спецпроцедуре "закон об олигархах". Разумков, больной тогда ковидом, сидел на больничном и оттуда комментировал, что не считает применение "спецпроцедуры" "нормальным подходом к работе Верховной Рады". "Это было направлено на то, чтобы сбить народных депутатов с правильного пути, ввести их в заблуждение", – говорил Разумков. Хотя сам в 2020 году голосовал за данный закон, за статью 119-1, и – соответственно – за внедрение спецпроцедуры.

Очевидно, что точка зрения спикера (и не только спикера) определяет место его сиденья. В зависимости от того, близко это сиденье от олигархов или далеко, "наезд" на олигархат критикуется либо нет. Но дело в том, что по спецпроцедуре принимали не только "антиолигархический закон". В настоящее время по спецпроцедуре Рада планирует рассмотреть и законопроект о столице. Об этом документе я уже писала, и не раз.

Спойлер: действующее законодательство предусматривает, что главой КГГА президент может назначить исключительно избранного киевлянами мэра. Только мэра и никого больше. Мэр столицы автоматически становится главой горгосадминистрации, то есть получает двойную порцию власти. Если развести эти должности (а это можно сделать законодательным путем), то мухи окажутся отдельно от котлет. То есть, условный Кличко – отдельно от условного Чернышева (или кого там президент планирует назначить).

Заинтересованность в таком порядке вещей со стороны президентской фракции ясна. Незаинтересованность Кличко ясна тоже. Разве что обе стороны всего лишь разыгрывают нас своими псевдовойнами. Но об этом чуть позже. Более продвинутые мои читатели должны были бы меня спросить: а что думает о спецпроцедуре Конституционный суд?

Собственно, ничего. Должен бы думать, поскольку соответствующее представление КСУ получил еще осенью 2020-го. Авторы этого представления отмечали, что введение в тело регламента Верховной Рады статьи 119-1 бьет по правам народных избранников. Они, мол, лишаются возможности "надлежащим образом отстаивать свое право законодательной инициативы, которое, среди прочего, реализуется через представление поправок и предложений к проектам законов Украины".

И что же ответил КСУ? Конституционный суд занят собственным кризисом, возникшим не без участия президента, и это – во-первых. А во-вторых, следует разобраться с тем, следует ли считать внесение правок разновидностью законодательной инициативы депутата. Потому что если нет, то сам предмет запроса в КСУ исчезает. Конституция Украины, описывая функционал ВР, говорит о "принятии законов", а не о внесении поправок. Пустяк? Фактически да. Но формально Конституционный суд ни разу четко не высказывался по поводу того, являются ли поправки народных депутатов формой законодательной инициативы. Об этом, кстати, говорит и представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

Но вернемся, собственно, к спецпроцедуре. Если еще один ключевой законопроект будет рассмотрен по такой схеме, это будет означать определенную тенденцию в работе парламента. На помощь "безумному принтеру" призовут "безумную гильотину" для отсечения всего лишнего. Есть, знаете, такие специальные резаки, и я припоминаю, как несколько лет назад Верховный суд рассмешил всех (а, может, и испугал), включив в список закупок "гильотины" – для бумаг, естественно. Теперь, однако, не до смеха.

Потому что снова регламент Верховной Рады компенсирует дефицит туалетной бумаги в уборных "слуг народа". Необходимость обойти правки других депутатов и обеспечить принятие собственных предложений – и все это в турборежиме зеленого принтера – множит на нуль парламентаризм-2021. Предыдущим созывам, и, в частности, тому первому, не позволившему провести на должность премьера Булянду (неважно, что за него "топил" сам президент) и не снилось такое свободное обращение с законами и правилами.

И наконец – пару слов о Кличко и его возможном напарнике, назначенном Банковой. Собственно, это отдельная большая тема, и я не берусь сейчас судить о том, лучше будет Киеву или хуже, если у действующего мэра заберут часть возможностей. Сам он не слишком торопился использовать свою неограниченную власть во благо города, недаром за семь лет Кличко не открыл ни одной новой станции метро. К тому же не исключено, что мэрия и Офис президента еще смогут договориться и поставить точку в своем противостоянии. Возможно, Зеленского заинтересует вариант, по которому можно будет не назначать своего человека в КГГА, а сделать "своим" Кличко. А почему бы, собственно, нет? Нет таких противоречий в украинской политике, которые не снимались бы взаимовыгодным предложением.

Но, в конце концов, неважно, как именно будет назначен глава КГГА. Важно то, как принят закон, определяющий новую процедуру. Ибо закон, принятый с нарушениями, по умолчанию не может быть качественным и иметь легитимные последствия применения. Скверное дерево и плод дает скверный, или яблоко от яблони недалеко падает, говорит народная мудрость. На стволе "безумного принтера" выросли плохие законодательные "хотелки", включая спецпроцедуру. А вкушать эти плоды – к сожалению, всему социуму.

Антонина Славицкая