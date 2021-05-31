Создаваемый государственными деятелями Украины ажиотаж лишь ухудшает психо-соматическое состояние больных коронавирусом

Анатолий Пешко 112ua.tv

Оригинал на странице Анатолия Пешко в Facebook.

"Сейчас все говорят, что коронавирус – это смертельное заболевание, и он является непосредственной причиной смерти, но это не так. Причиной смерти является не сам вирус: вирус провоцирует проблемы со свёртываемостью крови, в результате этого идет повышенное тромбообразование. Так как у молодых людей и детей, у которых сосуды не повреждены какими-либо острыми или хроническими заболеваниями, эта болезнь протекает либо в легкой степени, либо бессимптомно", – отметил Анатолий Пешко.

По его словам, на тяжесть коронавирусной болезни прежде всего влияют сопутствующие хронические заболевания, которые вызывают воспаление в соединительной ткани организма, в том числе интиме сосудов или атеросклеротические, или постдиабетические (микро- и макроангиопатии), а также всевозможные врожденные заболевания сосудов в виде фибромускулярной дисплазии сосудов почек, первично-хронического гломерулонефрита и т. д.

"Таким образом, болезни, такие как атеросклероз и вызываемые им заболевания: ишемическая болезнь сердца (стенокардия), ишемическая болезнь мозга (инсульты), сахарный диабет, любые аутоиммунные заболевания (бронхиальная астма, ревматизм, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, системная красная волчанка, узелковый периартериит, дерматомиозит, гломерулонефрит и другие) – все эти патологии являются той "благоприятной" почвой, на которой коронавирусная инфекция максимально проявляет свои патогенные свойства, так как она провоцирует более выраженный процесс агрегации эритроцитов, тромбоцитов, а также способствует повышенному фибринообразованию. Другой вопрос, что человек, заразившийся коронавирусом, может и не знать о наличии у него этих хронических болезней".

К тому же академик утверждает, что, вопреки распространенной трактовке, коронавирус не вызывает пневмонию. На самом деле он вызывает более или менее выраженный процесс, аналогичный отеку легких, но вызванный на самом деле воспалительными изменениями в интиме сосудов, которые вызывают сужение просветов этих сосудов на уровне артериол и капилляров, обволакивающих альвеолы легких, в результате чего происходит нарушение гемодинамики за счет затруднения прохождения эритроцитов, а также их повышенной агрегации вплоть до тромбообразования, которое и вызывает осложнения, в виде более или менее выраженного отека всего легкого или отдельных его долей. В дальнейшем на этом фоне может присоединяться вторичная инфекция – вот она и может вызывать воспаление легких.

"По сути дела, коронавирус провоцирует изменения, характерные для так называемого ДВС-синдрома. Таким образом усиление тромбообразования при коронавирусной инфекции – есть следствие тяжелых хронических заболеваний тех людей, которые болеют вышеуказанными патологиями. Именно тромбоэмболические осложнения, возникающие на фоне перечисленных заболеваний, являются настоящей причиной смерти этих пациентов. То есть у здоровых людей коронавирус не может вызвать подобных смертельных исходов в виде инфарктов, инсультов, тромбоэмболий легочных артерий и т. д.

Соответственно, лечение пациентов с коронавирусом надо начинать как классическое лечение обычной вирусно-гриппозной инфекции, но с обязательным добавлением антиагрегантной терапии (типа Аспирина 500 мг). При ухудшении состояния, добавления препаратов, влияющих на свертывающую систему крови (типа Ксарелты 10 мг). Это все необходимо делать под наблюдением врача. В тяжелых случаях принимать антибиотики (типа Азитромицина и его аналогов) и мощные фибринолитические препараты (типа Фибринолизина) в сочетании с мощными стероидными гормонами, которые в данной ситуации оказывают противовоспалительное, десенсибилизирующее действие, и которые, соответственно, уменьшают воспаление и отек сосудов легких и других органов. Кроме этого, есть еще дополнительные методы лечения, к сожалению обо всех рассказать в коротком интервью невозможно", – сообщил Анатолий Пешко.

Анатолий Пешко