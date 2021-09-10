Союзное государство России и Беларуси: Что получил Лукашенко и отобрал Путин

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин РИА Новости

9 сентября закончилась очередная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Заявили о согласовании всех 28 союзных программ. О чем договорились лидеры стран?

Об этом пишет Ярослав Романчук на своей странице в Facebook.

Победа Лукашенко: на 2022 год цена газа для Беларуси будет такая же, как в 202-ом – $128,5 за 1 тыс. куб. м. Одно дело заплатить за 18,8 млрд кубометров (объем потребления в 2020) $2,3 млрд, другое – при европейской цене $700 за тысячу кубов – $13,2 млрд. Да, допустим была бы скидка и коррекция на логистику. Допустим такой объем поставок обошелся бы в $10 млрд. Газовая льгота почти в $8 млрд – это, несомненно, цена покупки всего того, что захотел в нынешних условиях Владимир Путин.

Вторая победа Лукашенко – отложенная политическая интеграция. Т. е. союзного президента, главы правительства Союзного государства не будет. Это была изначальная позиция официального Минска. Формально Беларусь сохраняет политическую независимость с Лукашенко во главе.

Третья победа Лукашенко – снятие с повестки дня вопроса единой валюты. Сохранение BYN-рубля – это сохранение критически важного инструмента поддержки национальной экономики. Это формальный, но все же якорь того, что Беларусь остается независимой страной.

Четвертая победа – сохранение национальной белорусской налоговой системы. Стороны только "планируют введение интегрированной системы администрирования косвенных налогов". Это явно не одно и то же, что принятие Беларусью российской налоговой системы.

Новости по теме: У Беларуси гораздо больше шансов вступить в ЕС и НАТО, чем у Украины

Пятая победа Лукашенко – подписание интеграционных программ с отложенным сроком их исполнения. Белорусский правитель – мастер интерпретаций формальных текстов. Он вытянет максимум для себя из объяснения подписанного соглашения о проведении "общей макроэкономической политике". Он нагнет в свою сторону разъяснение о "единой энергетической политике". Он при помощи своих лоббистов затянет переговоры о гармонизации налогов. "Общее", "единое" – все зависит от баланса мотивов, интересов и потенциальной прибыли главы ЗАО Беларусь и всех тех, кто давно и прочно осваивает российский бюджет.

Шестая победа Лукашенко – военная кооперация, зонтик безопасности Кремля над своей сомнительной легитимностью. Вопрос политической власти снят с повестки дня. Можно метать громы и молнии в Польшу, Литву и даже НАТО. Кремль взял на себя роль защитника Лукашенко последней надежды. Разумеется, не бесплатно.

Победы Путина не столь очевидны. Тем не менее, достигнутые договоренности позволяют ему укорачивать длину российского поводка для Лукашенко. Подписание 28 союзных программ, текст которых диктовал именно Кремль, – это политическая победа Путина. Накануне профанации парламентских выборов 19 сентября в России такой внешнеполитический жест может пиариться Кремлем, как интеграционная победа.

Путин получил следующее:

1) Белорусское законодательство под копирку российского. Через связи чиновников, военных, силовиков Кремль получит еще больше возможностей перетянуть на свою сторону VIP-номенклатурно-силовых начальников.

2) Единый финансовый рынок – естественно, по правилам российского. Размер денежного рынка Беларуси – менее 3% российского. Вот такое будет и равенство. Российские банки уже активно предлагают свои услуги белорусских должникам.

3) Единый энергетический рынок. Пока белорусские энергокомпании государственные. Пока "Белтопгаз" (розничный продавец) – государственная структура. Пока НПЗ, "Белоруснефть" – под контролем исключительно Лукашенко и ЗАО Беларусь. Такого больше не будет. Заход российских нефтяных и энергетических баронов в Беларусь предопределен.

4) Единое транспортное пространство. Чуть ли не прямое указание на слияние железных дорог, авиационного пространства ("Белавия" – goodbye). Тоже лакомые куски для кураторов транспортных генералов.

5) Общая промышленная и сельскохозяйственная политика. Кремль будет покупать "красных директоров", профессиональных менеджеров, заманивать к себе перспективные проекты – через национальные программы. Руководителей белорусских министерств, концернов и холдингов заманить длинным RUR-рублем с выполнением валовых показателей не составит большого труда.

6) Беспрепятственное размещение российской военной инфраструктуры и войск на территории Беларуси. Даже формально белорусская военная политика уже похоронена.

Новости по теме: "Нефтяная игла": Действительно ли Россия дотирует Беларусь?

Лукашенко и Путин вошли на 22-й круг интеграции. Каждый год проводятся встречи, подписываются документы, проводятся заседания. В 2022-ом баланс выгод между белорусским ЗАО Беларусь явно сместится в пользу Кремля и его коммерческих агентов. Свободы маневра у белорусского правителя практически не останется. Но на коротком поводке у Путина, на крючке у Кремля – это лучше, чем на скамье подсудимых в Гааге. Это безопаснее, чем в режиме чисто рыночных отношений с Россией. С учетом коррупционности, продажности, цинизма российских олигархов и номенклатурно-силовых схематозников, с которыми Лукашенко освоил не один миллиард долларов, глава Беларуси опять может вывернуться. Особенно если Путин по разным причинам ослабнет, если Россия погрузится в политическую грызню-междусобойчик, а энергоресурсы перестанут быть геополитическим оружием.

Ярослав Романчук