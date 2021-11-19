Современная болезнь человечества, или Как выжить в изменчивом мире

Люди видят только то, что поражает, воспринимая мир с большим преимуществом негатива и сенсационного позитива из открытых источников

Проблема искаженного восприятия происходящих в мире событий - это серьезная современная болезнь всего человечества.

Об этом пишет Илья Кенигштейн на своей странице в Facebook.

Я не пишу о политике, а стараюсь концентрироваться на качестве жизни, бизнесе, инновациях и креативных сферах. Я такой, какой есть - со своими взлетами и падениями, ошибками и верными решениями, удачами и неудачами. Никого не учу, не выдумываю истории из жизни и не строю себе ореол идеального человека, успешного во всем. Таких сейчас вокруг хватает и без меня.

Но сидит среднестатистический обыватель на диване и мотает ленту Фейсбука (или как он там сейчас называется). А в ней - министр пишет о своих заслугах, депутат - о своих победах, миллионер - о своих миллионах и селебрити - о своих поклонниках. Все публикуют собственные истории успеха. И кажется, что все это - рядом, на расстоянии вытянутой руки, одного комментария. Все на одной скамейке, в одной песочнице.

Искаженная картина подменяет настоящую. Проблема искаженного восприятия событий, происходящих в мире - это серьезная современная болезнь всего человечества, и не только наша. Современная сеть дала возможность создавать виртуальные социальные кластеры, делящие людей по сферам интересов, а не по уровню доходов - как это было раньше. Люди сбиваются в группы с близкими по духу и потребностями. Постоянная коммуникация с близкими по духу рождает ложное ощущение динамики окружающего мира, создавая иллюзию единства в многообразии.

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Но в реальности жизнь состоит из скучных событий, в которых ничего особенного не происходит. Однако при помощи соцсетей картинка сильно искажается. Люди видят только то, что впечатляет, воспринимая мир с большим перевесом негатива и сенсационного позитива.

На самом деле это не так. Наверное, сейчас люди одиноки как никогда. В мире растет социальное неравенство, причем не только между людьми, но и между целыми странами. И это неравенство достигло такого уровня, что одни тратят миллионы по щелчку пальца, а другие теряют способность зарабатывать на жизнь. В определенном смысле, люди сейчас заново переживают перераспределение по социальным нишам.

И от этого у многих едет крыша. Потому что им кажется, что мир плоский. С одной стороны - одна за другой проплывают истории успеха. С другой стороны, в реальной жизни, все складывается далеко не так удачно. И уж тем более ярко. В сознании человека возникает и растет поток разочарования. За которым следует коллективный шейминг, ненависть и агрессия.

Заметили сколько агрессии вокруг в последнее время?

Наш мир сильно изменился за последние годы. Один монах в Непале сказал, что главный путь человека - достичь гармонии с самим собой. Пока ее нет - он в пути. Так было, есть и будет еще сотни лет. Гармония - это не нечто мифическое и неосязаемое. Просто у каждого она своя, и путь у каждого тоже свой.

Мне, например, тоже часто не хватает гармонии. Хотя я нахожу ее в своей семье - с женой и дочкой. Я обожаю, когда у нас в команде все получается, но за всем этим стоит колоссальное количество ежедневной скучной рутины. И еще, конечно же, я нахожу гармонию в горах, на которые я поднимаюсь.

Сижу порой в палатке базового лагеря, читаю новости, среди которых высосанные из пальца байки и истории успеха made in Ukraine. Понимаю, какой у нас в обществе надлом, какая коллективная травма, когда люди не хотят быть самими собой. И мне и грустно и легко одновременно. Потому что я знаю, что как только подниму глаза - я увижу перед собой склоны белого исполина при свете солнца, который тут стоял, стоит и будет стоять вечно.

Моя история - это история пути.

Илья Кенигштейн