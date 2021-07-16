Совет судей просит Зеленского воздержаться от обвинений Верховного суда из-за дела Тупицкого

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Оригинал - на сайте "Судебно-юридическая газета".

Совет судей заявил, что подобные заявления со стороны Офиса Зеленского - недопустимы.

15 июля 2021 года состоялось внеочередное заседание Совета судей Украины, в котором приняли участие 22 члена Совета. Об этом информирует пресс-служба ССУ.

На повестку дня был вынесен один вопрос: об обращении Совета судей Украины к президенту Украины о недопущении высказываний, которые могут подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней. Голосованием члены Совета утвердили следующее:

Многоуважаемый Владимир Александрович!

"Моя цель - вернуть доверие и уважение к суду. Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у президента... " - именно так вчера вы отреагировали на принятие Верховной Радой Украины в целом закона, который предусматривает перезагрузку Высшего совета правосудия (законопроект № 5068).

Так случилось, что в тот же день, 14 июля 2021 года, Кассационный административный суд в составе Верховного суда удовлетворил иск Тупицкого Александра Николаевича к президенту Украины по делу № 9901/96/21, признал противоправным и отменил Указ президента Украины от 27 марта 2021 года № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа президента Украины от 14 мая 2013 года № 256 о назначении истца судьей Конституционного суда Украины.

Вполне понятно, что любое судебное решение может вызвать несогласие с ним одной из сторон, а иногда и всех участников дела.

И это касается любых споров, в том числе тех, где стороной является президент Украины.

В то же время, если рядовой гражданин является более свободным в своих высказываниях и формулировании определенных оценочных суждений, то представители государства должны воздерживаться от действий, которые могут подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней.

Вместо того, чтобы порадоваться тому факту, что Кассационный административный суд в составе Верховного суда принял решение, которое, как минимум, указывает на то, что он не обслуживает интересы президента Украины, в информационном пространстве был распространен ряд сообщений, которые очевидно указывают на непонимание общепринятых международных норм в области прав человека и в сфере независимости судебной ветви власти (комментарий советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка; видеообращение пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, опубликованном на странице Офиса президента Украины в Facebook; официальная позиция Офиса президента Украины относительно решения Кассационного административного суда в составе Верховного суда в отношении Тупицкого Александра Николаевича, изложенная на официальном сайте Офиса президента Украины).

Попутно напомним, что должностные лица демократического и правового государства должны избегать преждевременной критики, которая может подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней.

Им также следует избегать действий, которые могут поставить под сомнение их желание выполнять решение судей, за исключением случаев, когда они намерены подать апелляцию.

Каждая сторона судебного процесса должна доказывать свою позицию исключительно в рамках правового поля.

Поэтому Совет судей Украины вынужден подчеркнуть недопустимость подобных действий со стороны должностных лиц Офиса президента Украины, которые демонстрируют обществу не только игнорирование действующего законодательства, но и предвзятое отношение к судебной власти.

Отдельно обращаем ваше внимание, Владимир Александрович, что Совет судей Украины поддерживает желание президента Украины укрепить доверие к судебным органам власти и активно приобщается к этому процессу. В то же время стоит отметить, что кроме внутренних факторов, которые влияют на уровень доверия к судам, есть и внешние, такие как давление и систематические негативные информационные кампании против судейского корпуса. К большому сожалению, эти действия не только не осуждаются властью, а наоборот, активно одобряются и распространяются. Реальные показатели доверия к судам, а особенно среди тех, кто был участником судебных производств, на порядок выше, чем те, которые озвучиваются на широкую публику.

Подорванное упомянутыми заявлениями доверие не будет восстановлено, любое судебное решение, принятое судом апелляционной инстанции по этому делу, будет восприниматься сторонним наблюдателем с недоверием.

Подчеркиваем – к судебной власти, как институции должно быть уважение. Ее решения должны выполняться, независимость судей должна быть защищена.

Подытоживая изложенное, Совет судей Украины осуждает подобного рода выступления и комментарии, считает их недопустимыми и призывает воздерживаться от действий, которые точно не вернут доверие и уважение к судебной ветви власти.

С уважением,

Председатель Совета судей Украины

Б. С. Монич