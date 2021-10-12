Соглашение об "открытом небе" Украины и ЕС: Все, что нужно знать

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Во время саммита Украина-ЕС в Киеве состоялось подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве (САП) между Европой и Украиной. Что изменится?

Об этом пишет 112.ua.

В правительстве говорят, что документ позволит украинцам покупать дешевые авиабилеты и расширит географию путешествий. Эксперты же настроены менее оптимистично, а некоторые представители отрасли и вовсе уверяют, что от соглашения в конечном итоге проиграют не только перевозчики, но и пассажиры.

Мировой рынок авиационных перевозок переживает не лучшее время, поэтому ожидать краткосрочных выгод от САП не стоит. Процесс вхождения Украины в "европейское небо" и так растянулся на долгие 8 лет: документ парафировали еще в ноябре 2013 года. А после подписания последует еще один длительный этап - ратификация во всех 27 государствах ЕС (соглашением также предусматривается инкорпорация в украинское законодательство ряда регламентов и директив ЕС).

Стоит отметить, что текст соглашения предусматривает механизм "временного применения", что дает "зеленый свет" на предварительное использование САП сразу после его подписания.

Что предусматривает САП

Для компаний из ЕС откроется украинский рынок авиаперевозок, а для украинских перевозчиков будут сняты все ограничения на полеты между городами ЕС. Так, вместо того, чтобы ждать разрешения от Государственной авиационной службы, авиакомпании будут договариваться напрямую с аэропортами о слотах-периодах, в течение которых разрешены взлет и посадка воздушных судов.

Простыми словами: процедура авиаперевозок значительно упростится и будет создано общее авиационное пространство.

Но сразу стоит отметить, что "открытое небо" не означает прихода в Украину европейских лоукостеров (помимо уже активно работающих у нас WizzAir и Ryanair). Совместное авиационное пространство создаст условия для того, чтобы у перевозчиков, прежде всего бюджетных авиакомпаний, было больше возможностей открывать новые маршруты.

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Помимо прочего, подписание САП предусматривает, что в Украине будут действовать европейские стандарты в области гражданской авиации. Это касается защиты прав пассажиров, защиты окружающей среды, управления воздушного движения и безопасности полетов.

Что изменится для путешественников

Либерализация авиасообщения между ЕС и Украиной будет проходить в два этапа. И на каждом из них пассажиры получат свою выгоду. Вопрос лишь в том, насколько долгосрочными они окажутся.

Снижение цен на авиабилеты

На первом этапе для украинских и европейских авиакомпаний будут сняты все ограничения на полеты между любыми городами Украины и ЕС (без дополнительных условий).

То есть "разрушится" стена из двусторонних договоренностей, которые закрепляли прибыльные маршруты за монополистами. Так, если раньше квоты пользования были распределены между двумя компаниями – украинской и местной европейской (к примеру, рейсы Киев – Прага поделены между "МАУ" и Czech Airlines, а другие перевозчики получают отказ), то сразу после вступления в силу соглашения любая авиакомпания Украины и Европы сможет выйти на тот маршрут, который она сама посчитает перспективным. Единственное - нужно будет получить разрешение от аэропорта.

А это значит, что снижению стоимости авиабилетов быть.

"Однозначно усилится конкуренция на наиболее востребованных маршрутах, и украинским авиакомпаниям придется приучаться работать в условиях жесткой конкуренции и, соответственно, работать над повышением собственной эффективности, чего они раньше не всегда делали", - говорит в комментарии 112ua.tv эксперт в сфере транспорта Александр Кава.

Как отмечает в комментарии 112ua.tv авиационный эксперт Богдан Долинце, либерализация на отдельных направлениях сможет повысить конкуренцию на 15%. То есть потенциально стоимость билетов снизится на 20-30% на тех рейсах, которые сегодня еще "заняты ограничениями". А это около 20% маршрутов (в частности, Киев - Париж, Киев - Амстердам).

Однако такое "счастье" обещает продлиться недолго: после того как с какого-то маршрута уйдет слабый игрок, оставшиеся участники могут вновь поднять цены, чтобы компенсировать себе предыдущие затраты. Как показывает практика, это более чем возможно.

"В некоторых странах действительно случались ситуации, когда вследствие слишком жесткой ценовой войны авиаперевозчики сначала резко опускали цены на билеты, а вскоре, "выжив" конкурентов, поднимали их на порядок выше, чем было до начала либерализации", - объясняет Долинце.

Предупредить подобное сложно. Над этим должны "работать" сами авиакомпании (оценивать свою эффективность и понимать, смогут ли они выстоять в конкуренции без ущерба для себя и потребителя), а также правительство.

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"Украинские авиационные власти должны вовремя предпринять меры для подготовки рынка и перевозчиков к тем условиям, которые наступят после либерализации. Были случаи, что после полного открытия неба национальные перевозчики переставали существовать, или сокращали маршрутную сеть, что приводило к росту цен. И конкуренции в таких направлениях уже не было", - добавляет эксперт.

Новые маршруты

После того, как мы сделаем свое "домашнее задание" (интегрируем в законодательство все требования ЕС), наступит второй этап либерализации - европейские авиакомпании смогут совершать внутренние рейсы в Украине. Например, те же известные украинскому пассажиру лоукостеры смогут летать из Киева в Одессу или же из Харькова во Львов. К слову, подобную прерогативу на внутренние рейсы в ЕС отечественные авиаперевозчиков не получат. Но к этому мы вернемся позже.

Примечательно, но, по словам экспертов, маловероятно, что европейские перевозчики вообще будут ею пользоваться.

"Украинский внутренний рынок не интересен даже украинским авиакомпаниям, и очевидно, что он не будет интересен европейским. Поэтому, я думаю, что это теоретическая возможность, которая даже в долгосрочной перспективе не будет использоваться", - отмечает Александр Кава.

Вместо этого украинские авиакомпании смогут претендовать на сложные маршруты, где по крайней мере одна из точек будет украинской (например, Киев – Франкфурт – Рейкьявик, Киев - Варшава - Париж или же Львов - Милан - Барселона). Вопрос лишь в том, насколько они будут рентабельны для авиакомпаний и долго ли "проживут" после открытия.

"Но есть ли запрос на такие перелеты? Ведь, как правило, есть запрос на перелет в определенную страну, а затем внутри страны в региональные аэропорты. На перелеты между отдельными странами большого пассажиропотока нет. Будет сложно найти маршруты, которые были бы экономически выгодны", - отмечает Богдан Долинце.

Также это может быть попросту неудобно. К примеру, пассажир летит из Киева в Рим рейсом Киев - Берлин - Рим. Ему предстоит несколько часов ожидания, пока самолет совершит свою посадку в Берлине и проведет все нужные операции по обслуживанию.

Авиаперевозчикам ЕС позволят совершать посадки в аэропортах стран Европейской политики соседства и Единого европейского авиационного пространства во время выполнения рейсов между Украиной и ЕС. Простыми словами: появятся сложные маршруты, например, Украина - Албания - Италия.

"Европейские" компенсации

Один из пунктов соглашения — обязательная имплементация Украиной директивы ЕС 261/2004 о защите прав пассажиров во время задержки и отмены рейсов.

Примечательно, что значительная часть данных требований в Украине уже была приведена в соответствие, но оставались определенные ограничения. Например, количество дней, за которые пассажир имеет право на компенсацию. Так, если раньше в Украине авиаперевозчик мог отменить рейс за 2 недели до вылета и не компенсировать пассажиру соответствующие дополнительные расходы, то регуляция ЕС предусматривает, что если авиакомпания меньше чем за месяц отменяет рейсы, то пассажиру полагается компенсация от 250 до 600 евро.

Но вот если авиакомпания проигнорирует эти правила, добиться возмещения может быть довольно трудно.

"Я думаю, что в Украине останутся нормы, которые были и до этого. По ситуации с "ковидом" мы видим, что даже европейские компании, которые в Европе оперативно компенсировали пассажирам неиспользование билеты по причине отмены рейсов, в наших условиях искали любые возможности, чтобы только не выплачивать пассажирам наличные деньги (предлагали сертификаты и прочее)", - отмечает Александр Кава.

Почему представители отрасли не разделяют восторга властей

Дело в том, что украинские перевозчики, в частности "МАУ" и Sky UP, опасаются непропорциональных условий, которые прописаны в нынешней редакции соглашения для украинских и европейских компаний. Отчасти с этим согласны и эксперты.

Европейским авиакомпаниям открыты все дороги

Так, по словам Богдана Долинце, Украина действительно осуществляет гораздо больше уступок в сторону допуска европейских компаний на украинский рынок при том, что часть из этих прав, которые получают европейские перевозчики, украинские компании на территории ЕС не получают.

К примеру, речь идет предоставлении неограниченного внутреннего каротажа (перелеты внутри страны) для европейских авиакомпаний на втором этапе либерализации.

"Мы отдаем нашим партнерам внутренние перевозки, чтобы получить то, что уже и так имеем. Ведь в Украине сейчас уже либерализовано авиасообщение с 16 странами ЕС. При этом европейские перевозчики не используют частоты, которые имеют уже сейчас, даже на половину. То есть совсем не факт, что они вообще воспользуются новыми перспективами", - говорят в комментарии 112ua.tv в Sky UP.

Также опасения вызывает вопрос доступа к слотам, из-за чего "заход" украинских авиакомпаний в европейские аэропорты также может оказаться под вопросом.

Напоминаем, что после вступления в силу САП украинские авиаперевозчики будут договариваться напрямую с аэропортами о слотах - периодах, в течение которых разрешены взлет и посадка воздушных судов.

Так, если раньше межгосударственные соглашения были в том числе одним из механизмов, который помогал украинской стороне отстаивать права авиакомпаний и получать слоты, то после подписания САП переговорный процесс украинских компаний для открытия новых рейсов или изменения слотов в европейских аэропортах может усложниться.

Например, в больших аэропортах или же аэропортах-хабах "хорошие" слоты, как правило, уже давно распределены. Так, из-за ограничения слотов или наличия слотов в неудобное время возникают ситуации, когда в Украине европейским компаниям, в отличие от украинских в ЕС, открываются дороги в незагруженные аэропорты, где есть возможность выбрать слот "на любой вкус".

"Европейские компании получают доступ к украинскому рынку, а для наших перевозчиков возможности открытия новых рейсов будут ограничены из-за отсутствия соответствующих слотов. Раньше это решалось государственными соглашениями (когда страны подписывали двустороннее соглашение о количестве рейсов в неделю, то параллельно велись и переговоры о слотах). Это был рычаг влияния для того, чтобы украинские перевозчики также имели возможность получить слоты для эффективной работы", - объясняет авиационный эксперт Богдан Долинце.

Европейские требования есть, а европейские зарплаты будут?

Соглашение о САП также предусматривает немало требований по стандартизации. Многие из тех норм, сейчас действующие в Украине, должны быть согласованы с европейскими. Среди них, например, нормативы рабочего времени экипажей, сертификация, проведение аудитов авиакомпаний, нормативы отраслевых заработных плат. По словам представителей Sky UP, именно на этом нужно сосредоточить внимание государства.

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Большинство подобных, "асимметричных" возможностей были заложены еще на этапе переговоров о САП в 2012-2013 годах. Теоретически украинская власть может попробовать убедить ЕС внести изменения в соглашение. Но будет ли она делать это на практике, покажет время.

Так или иначе, по словам экспертов, для целой отрасли САП - большой шаг в сторону интеграции с ЕС, который в перспективе приведет украинское законодательство к европейскому и, соответственно, улучшит качество управления отраслью. Но для этого требуются вложения в инфраструктуру и развитие квалификации кадров.

После всей проделанной работы в конечном итоге должен выиграть пассажир.

"САП - это расширение сети полетов, а также усиление конкуренции. От конкуренции всегда выигрывает пользователь - пассажир", - резюмирует Кава.

Ирина Шостак