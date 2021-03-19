Смогут ли войска НАТО за три дня захватить Калининград?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент России Владимир Путин RFE/RL Graphics

Американцы рассчитали, что трех дней будет достаточно для того, чтобы захватить российский город Калининград. Но учли ли они бомбардировщики и ЗРК, размещенные в регионе, аналогов которым у НАТО нет?

Об этом пишет Sina.

Как сообщается, недавно аналитический центр ВМС США провел имитацию боевых действий. Целью учений был российский Калининград. По расчетам американцев предполагалось, что войска НАТО смогут захватить его за три дня. Аналитики поставили под сомнение вопрос, что в случае начала новой мировой войны силы НАТО смогут разгромить российскую армию за такой срок. Однако штабные учения в Польше полностью разочаровали американских военных: если между Польшей и Россией разразится война, эксперты утверждают, что польская армия будет полностью уничтожена.

У Калининграда особенное расположение: хотя он и принадлежит России, после распада Советского Союза соседние союзные республики получили независимость, и это сделало Калининград эксклавом России, а Калининградскую область — ее самой маленькой областью, ее площадь всего 15 тысяч кв. км. В то время как расширение НАТО на восток стало представлять серьезную угрозу безопасности России в этом регионе, Калининград превратился в острый нож, приставленный к горлу Альянса. Его существование всегда мешало западным странам опрометчиво действовать в российском вопросе.

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Хотя площадь Калининградской области составляет всего 15 тысяч кв. км, Россия разместила здесь большое количество войск, в том числе знаменитый ракетный комплекс "Искандер" и систему противовоздушной и противоракетной обороны театра военных действий С-400. Кроме того, в эксклаве был развернут бомбардировщик Ту-22М3. При необходимости его встроенная вращающаяся пусковая установка может нести несколько ядерных ракет. Без преувеличения можно сказать, что хотя НАТО может и не бояться российского стратегического бомбардировщика Ту-160, но перед лицом калининградского Ту-22М3 остается только проявлять предельную осторожность.

Фактически уже в феврале после того, как Соединенные Штаты осуществили имитацию удара, Польша также провела военные учения, имитирующие реальные боевые действия. Предпосылкой стала возможная реакция Польши на военную угрозу со стороны России в чрезвычайной ситуации. Однако результаты учений заставили Польшу покрыться холодным потом. Было задействовано 5000 солдат, кроме того, польские военные также применили большое количество оружия и оборудования, которое фактически еще не было принято на вооружение в польской армии на момент учений, таких как зенитно-ракетный комплекс Patriot PAC-3 и система залпового огня HIMARS, которые Соединенные Штаты пообещали им продать, а также истребители F-35. Результаты такой "войны" показали, что на четвертый день боевых действий Польша потеряла более 80% своей армии, а также было уничтожено большое количество оружия и техники.

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Нынешняя военная мощь России в области обычных вооружений развивается медленно, и если сравнить ее с успехами других крупных держав, то можно вообще заметить, что совокупная военная мощь России даже снижается. Однако даже в этом случае небольшие соседние страны НАТО не могут запугать Россию. Очевидно, что Россия обладает способностью к нанесению дальних разрушительных ударов, которая имеет важное преимущество перед всеми странами НАТО, за исключением Соединенных Штатов. Например, российский ракетный комплекс "Искандер": страны НАТО пока не имеют аналогичного оборудования, способного поражать ключевые цели на расстоянии 300-500 км. Истребитель МиГ-31 также может нести ракеты "Кинжал" и запускать их за пределами максимальной дальности перехвата ВВС НАТО для поражения командных пунктов и важных стратегических целей.

И это все даже не учитывая колоссальные наземные бронетанковые войска России. Под прикрытием сопутствующих систем ПВО и истребителей российские бронетанковые соединения всегда были для НАТО кошмарным сном. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Польша пришла к такому выводу после проведения штабных учений.

Перевод: ИноСМИ