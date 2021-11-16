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Ситуация на польско-белорусской границе вызывает множество вопросов

Виталий Журавский
Виталий Журавский

Украинский правовед и политический деятель

На польско-белорусской границе сосредоточено не более 4 тыс. беженцев Фото из открытых источников

Об этом пишет Виталий Журавский в своем Telegram-канале.

В 2015 году канцлер Германии пригласила беженцев с Ближнего Востока в свою страну. И по приглашению первого лица самой богатой страны Европы начался массовый поток людей, которые и сегодня бегут из Сирии, Ливии, Ирака, Афганистана…

С начала 2021 года, по официальным данным, Германия приняла более 47 тысяч беженцев. До конца текущего года запланировано приютить в этой стране от 95 до 100 тыс. человек.

По существующей договоренности между ведущими немецкими партиями, ФРГ способна без ущерба интересам своей страны предоставлять ежегодно убежище от 190 до 200 тыс. человек.

На польско-белорусской границе сосредоточено не более 4 тыс. беженцев.

Позиция властей Польши ясна. Они наотрез отказываются предоставлять коридор мигрантам с последующим выездом в Германию. Но почему последняя отказывается от предложения Лукашенко самолетами "Белавиа" бесплатно доставить беженцев в аэропорт Мюнхена?

Ведь речь идет о рядовых людях с женщинами, детьми, которые у себя на родине продали все, чтобы больше туда не возвращаться при любых условиях.

Дальнейшее промедление при решении этой гуманитарной проблемы может привести к непредсказуемым событиям.

На ум приходит история с экс-министром МВД Италии господином Сальвини. Против него возбуждено уголовное дело. Ему грозит 15 лет тюрьмы и запрет заниматься политической деятельностью за то, что он в течение 6 дней не разрешал 147 спасенным в море мигрантам из северной Африки высадиться в одном из итальянских портов.

Чем же эти беженцы отличаются от сосредоточенных на польско-белорусской границе?!

А нынешним украинским властям следует прекратить вмешиваться во внешние конфликты, взамен сосредоточить внимание на решении внутренних.

Зеленский в своей инаугурационной речи обещал вернуть всех украинцев домой. И что? Отток населения постоянно продолжается.

Сейчас имеем более 10 млн украинских мигрантов, которые из-за затруднительных материальных условий покинули нашу родину в поисках лучшей доли.

У нас внутренне перемещенных людей из-за вооруженного конфликта на Донбассе почти 1,5 млн. Люди страдают из-за отсутствия жилья, работы, должной помощи от государства.

Украинские политики о них заботились бы, а не лезли в сложный конфликт между Беларусью и Европой.

Виталий Журавский

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