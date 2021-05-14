Сильная власть не бросает лидеров оппозиции в тюрьму!

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук 112.ua

Об этом пишет Виталий Журавский на своей странице в Facebook.

Суд над Медведчуком показал, что не все еще потеряно в Украине. Если за справедливость бороться, шанс отстоять свою позицию достаточно высок.

Виктора Медведчука обвиняют, в частности, по статье 111 "Государственная измена".

Сторона обвинения утверждала, что он вел подрывную деятельность против Украины по договоренности с властями России. Но при этом не удалось установить, с кем. В неустановленном месте, в неустановленном времени, неустановленные лица якобы приняли решение привлечь Медведчука к деятельности против нашей страны. На этом строилась доказательная база прокуроров.



Адвокаты логично поставили вопрос: если прокуроры называют этих людей "неустановленные лица", то откуда они знают, что это граждане Российской Федерации и представители российской власти?

Медведчука также обвиняют по статье 438 "Нарушение законов и обычаев войны". Статью чисто теоретически можно применять к украинскому гражданину исключительно тогда, когда страна находится в состоянии войны с другой страной. Юридически войны с той же Россией не существует. Абсурд, да и только.

Прокуратура голословно пыталась доказать причастность Медведчука к добыче полезных ископаемых в Крыму. Все построили исключительно на предположениях. Адвокаты при этом справедливо ссылались на статью 62 Конституции Украины, в которой сказано, что обвинение не может основываться на предположениях, а "все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу".

Сторона защиты представила суду все подтверждающие документы о том, что подозреваемый никак не связан с владельцами предприятий, которые якобы добывали полезные ископаемые в Крыму.

Сторона обвинения в основном оперировала копиями статей из интернета и материалов, не легализованными и полученными незаконным путем. Суду не предоставили ни одного доказательства, подтвержденного необходимыми документами.

Было откровенно стыдно наблюдать за этими прокурорами, которые на элементарные вопросы судьи путались в аргументации или просто отмалчивались.

Как выяснилось, все досудебное расследование велось в рамках СБУ, что недопустимо с точки зрения соблюдения закона. В соответствии со статьей 36 Уголовно-процессуального кодекса Украины "запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом Украины, другим органам досудебного расследования, кроме Национального антикоррупционного бюро Украины и центрального аппарата Государственного бюро расследований в соответствии с их подследственностью, определенной настоящим Кодексом".



Итак, в соответствии со статьями, которые инкриминировали Медведчуку, таким органом должно быть только ГБР.

С этой точки зрения весь массив так называемых собранных материалов СБУ при рассмотрении дела по существу можно смело отправлять в мусор. Суд не должен их учитывать.

Прокуроры заявили, что экспертизу полученных фактов проводили именно в структурах СБУ. Это также является грубым нарушением закона. В Украине экспертизу по уголовным делам осуществляют государственные специализированные учреждения Минюста. Их к этому не привлекали.

Попытка обвинить Медведчука в том, что он уклоняется от следствия, также провалилась. Выяснилось, что повестка о вызове депутата на допрос находилась на сортировке почтового отделения "Укрпочты" и к адресату не поступала. Он о ней не знал и поэтому и не явился к следователю.

В итоге суд отказал прокурорам и не взял Медведчука под стражу. Вместо этого - круглосуточный домашний арест.

Если бы на Печерский суд не оказывалось сильнейшее давление Банковой, ходатайство об избрании Медведчуку пресечения осталось бы вообще без рассмотрения.

План Офиса Президента отправить одного из лидеров оппозиции в тюрьму на данный момент провалился.

Все прекрасно понимают, что натравил правоохранительные органы на Медведчука именно Зеленский.

Решение суда обязательно скажется на падении его рейтинга. Сильная власть не бросает лидеров оппозиции в тюрьму. Это особенности слабой власти.

Вся эта история с истерическим желанием или выгнать из страны, или посадить Медведчука нацелена на то, чтобы избавиться от политического конкурента, отвлечь внимание украинцев от провала вакцинации, повышения цен на продукты первой необходимости и коммунальные платежи.

Украинцам стоять в стороне и не противодействовать беззаконию крайне опасно. Иначе завтра на месте Медведчука может оказаться любой за критику антинародного курса нынешней власти.

Мы еще способны остановить наступление на свои конституционные права и свободы.

Виталий Журавский